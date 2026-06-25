Исследование: спрос на страховые и медицинские сервисы банковских приложениях растет

Эксперты отмечают, что подобные решения отражают общий тренд: страховые и медицинские сервисы всё чаще становятся частью экосистем. Цель банков — стать «одним окном», чтобы в одном приложении можно было не только оплатить услугу, но и получить её: записаться к врачу, оформить страховку, организовать путешествие, решить бытовой вопрос. По данным исследований рынка, не в столь далеком будущем можно ожидать появления решений для управления домашним хозяйством, поддержки в карьерном росте и образовательных программ с элементами геймификации.