Дмитрий Демешин поддержал инициативу об увеличении программы поддержки ТОС до 1 млрд рублей

В краевой столице прошло торжественное мероприятие, посвященное 20-летию образования Ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края». Губернатор региона Дмитрий Демешин совместно с представителями местного самоуправления подвел промежуточные итоги работы организации, объединяющей 199 муниципалитетов из 204 действующих в регионе. Главная задача Ассоциации — качественно улучшить уровень жизни людей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Это ежедневная работа глав муниципальных образований, работников администраций, депутатов представительных органов. Встречи с людьми и решение их проблем — вот основа деятельности нашего муниципального сообщества», — сказал Дмитрий Демешин.
Присутствующим напомнили о первом председателе Совета Владимире Петровиче Михалеве, который долгие годы возглавлял Комсомольск-на-Амуре. Владимир Петрович и сегодня остается глубокоуважаемым жителем Города юности, а его многолетний труд на благо муниципалитета служит примером для нынешнего поколения управленцев.
Сегодня пост председателя Ассоциации занимает мэр Хабаровска Сергей Кравчук, который, многое делает для развития как краевой столицы, так и всего муниципального сообщества. Дмитрий Демешин подчеркнул, что сегодня Хабаровск развивается. Среди наиболее значимых проектов — начало долгожданной реконструкции Амурского и Уссурийского бульваров, завершение капремонта ДК имени Горького, восстановление лагеря «Олимп», обустройство набережной в рамках Года спорта. Губернатор отметил, что это хороший фундамент для того, чтобы продолжать работу и строить новые планы.
Председатель Совета муниципальных образований Хабаровского края Сергей Кравчук обратился к губернатору Хабаровского края с предложением по поддержке гражданских инициатив жителей края.
«Краевая программа ТОС показала высокую эффективность. В связи с этим хочу выйти с предложением от глав муниципальных образований и жителей региона — сформировать новую программу поддержки ТОС до 2030 года, с увеличением финансирования до 1 миллиарда рублей», — обратился Сергей Кравчук к главе региона.
Глава региона поддержал инициативу активистов территориальных общественных самоуправлений и увеличил финансирование на предлагаемые проекты в два раза — постепенно, в течение ближайших трех лет.
Дмитрий Демешин поддержал инициативу об увеличении программы поддержки ТОС до 1 млрд рублей. Фото: Антон Шевченко.
Дмитрий Демешин поддержал инициативу об увеличении программы поддержки ТОС до 1 млрд рублей. Фото: Антон Шевченко.
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После Дмитрий Демешин вручил награды представителям органов местного самоуправления за профессионализм и значительный вклад в развитие территорий. Почетное звание «Заслуженный работник органов местного самоуправления» присвоено Изабелле Осиповой, главе Тугуро-Чумиканского района, за эффективное исполнение муниципальных полномочий. Благодарности губернатора за большой вклад в развитие местного самоуправления глава региона вручил пятерым представителям муниципалитетов. Благодарственное письмо Губернатора получил председатель Собрания депутатов Ванинского района Вячеслав Соколов.
Кроме того, медали «За развитие местного самоуправления» Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления вручены председателю Собрания депутатов Амурского района Светлане Аксеновой, главе Полетненского сельского поселения района имени Лазо Любови Рубанцовой и главе сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского района Татьяне Челаевой.
«Единство — это основа нашей государственной системы. Президент задает курс развития страны. Губернатор Дмитрий Викторович Демешин делает так, чтобы этот курс становился конкретной работой в крае. А муниципальный уровень — это фундамент власти на земле, потому что именно здесь начинается контакт с людьми: с дороги у дома, с воды в кране, с тепла в квартире, со школы и поликлиники. Если что-то не сделано, первым делом приходят к главам. Если вопрос удалось решить, люди тоже запоминают их участие. Поэтому все мы одна команда, и наша общая задача — слышать людей, работать на результат и идти одной командой», — сказал депутат Государственной Думы РФ от Хабаровского края, секретарь регионального отделения «Единой России» Максим Иванов.
В завершение мероприятия глава региона пожелал муниципальным служащим новых достижений, успехов и свершений на благо Хабаровского края.