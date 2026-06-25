В Госдуме разъяснили изменение условий по семейной ипотеке

Как сообщил глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов, это вынужденная мера, связанная с необходимостью оптимизации бюджетных расходов. В прошлом некоторые граждане использовали программу не по назначению, рассматривая «дешёвые деньги» как способ получения инвестиционного дохода. Это приводило к искусственному раздуванию цен на жильё.
Ставка по ипотеке теперь будет зависеть от количества детей в семье. Базовая ставка в Москве составит 12% для семей с одним ребёнком, 10% — с двумя, а для семей с четырьмя и более детьми — 4−6%.
Напомним, что ранее, с 1 февраля 2026 года, было введено ещё одно ограничение: одна семья может оформить только один льготный кредит.