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В Госдуме разъяснили изменение условий по семейной ипотеке

С 1 июля в России планируется сократить срок государственной компенсации по программе семейной ипотеки с 20 до 15 лет, передает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Как сообщил глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов, это вынужденная мера, связанная с необходимостью оптимизации бюджетных расходов. В прошлом некоторые граждане использовали программу не по назначению, рассматривая «дешёвые деньги» как способ получения инвестиционного дохода. Это приводило к искусственному раздуванию цен на жильё.

Ставка по ипотеке теперь будет зависеть от количества детей в семье. Базовая ставка в Москве составит 12% для семей с одним ребёнком, 10% — с двумя, а для семей с четырьмя и более детьми — 4−6%.

Напомним, что ранее, с 1 февраля 2026 года, было введено ещё одно ограничение: одна семья может оформить только один льготный кредит.