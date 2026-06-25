НКР: в России оборот рынка общепита вырос почти вдвое с 2023 года

По данным НКР, оборот российского рынка общепита вырос почти в два раза за период с 2023 года по 2025 год, однако рентабельность бизнеса за это время снизилась с 8,9% до 7,9%. Среди факторов давления на общепит аналитики НКР отмечают быстрорастущий сегмент готовой еды. Так, по данным аналитической компании NTech, в I квартале 2026 года ее продажи выросли на 14% в натуральном выражении и на 22% — в денежном, до 353 000 т и 181 млрд рублей соответственно.