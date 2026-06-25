НКР: в России оборот рынка общепита вырос почти вдвое с 2023 года

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Оборот рынка общепита в России вырос с 2,87 трлн до 5,27 трлн рублей с 2023 по 2025 годы. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на подсчеты рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
По данным НКР, оборот российского рынка общепита вырос почти в два раза за период с 2023 года по 2025 год, однако рентабельность бизнеса за это время снизилась с 8,9% до 7,9%. Среди факторов давления на общепит аналитики НКР отмечают быстрорастущий сегмент готовой еды. Так, по данным аналитической компании NTech, в I квартале 2026 года ее продажи выросли на 14% в натуральном выражении и на 22% — в денежном, до 353 000 т и 181 млрд рублей соответственно.
Согласно прогнозам агентства, оборот российского общепита может превысить 6 трлн рублей по итогам 2026 года, прибавив год к году около 10%. В НКР такой рост объяснили инфляцией и повышением среднего чека.