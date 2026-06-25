Дмитрий Демешин поддержал Сергея Кравчука об увеличении финансирования ТОС до 1 млрд рублей

— ТОСы включают жителей в задачи по благоустройству и развитию своих территорий. Эту практику мы активно развиваем по всему Хабаровскому краю, и она получает большой положительный отклик от жителей. Поэтому считаю правильным поддержать инициативы активистов территориальных общественных самоуправлений и увеличить финансирование на предлагаемые проекты в два раза — постепенно, в течение ближайших трех лет, — отметил Дмитрий Демешин.