Дмитрий Демешин поддержал Сергея Кравчука об увеличении финансирования ТОС до 1 млрд рублей

Программы поддержки ТОС увеличат в Хабаровском крае до 1 миллиарда рублей к 2029 году. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», предложение о формировании новой программы по поддержке гражданских инициатив жителей региона было озвучено мэром краевой столицы Сергеем Кравчуком во время подведения промежуточных итогов работы Ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края».
Как отметил губернатор края Дмитрий Демешин, в любых действиях по благоустройству территорий и приведения их в порядок в первую очередь учитываются пожелания и мнения жителей.
— ТОСы включают жителей в задачи по благоустройству и развитию своих территорий. Эту практику мы активно развиваем по всему Хабаровскому краю, и она получает большой положительный отклик от жителей. Поэтому считаю правильным поддержать инициативы активистов территориальных общественных самоуправлений и увеличить финансирование на предлагаемые проекты в два раза — постепенно, в течение ближайших трех лет, — отметил Дмитрий Демешин.
Дмитрий Демешин также напомнил, что в прошлом году были выделены средства на реализацию свыше 700 инициатив ТОСов:
— В дальнейшем, при поэтапном увеличении финансирования программы, вместе с жителями сможем сделать еще больше.