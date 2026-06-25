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«Ведомости»: число уязвимостей в приложениях для образования выросло на 41%

По информации издания, самой распространенной критической уязвимостью стало хранение чувствительных данных в коде приложения.

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Порядка 2 500 уязвимостей было обнаружено в 87 наиболее популярных мобильных приложениях для образования в 2025 году. Их количество выросло на 41% по сравнению с 2024 годом, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя исследовании компании AppSec Solutions.

Уязвимости, по данным представителя компании, касаются сервисов для репетиторов, самоучителей, электронных дневников и других приложений, опубликованных в магазинах App Store, Google Play и RuStore. По сравнению с 2024 годом их общее число выросло с 1 773 до 2 500, а количество дефектов высокого и критического уровней увеличилось на 56%, с 683 до 1 065.

Отмечается, что самой распространенной критической уязвимостью стало хранение чувствительных данных в коде приложения — паролей, токенов, ключей шифрования и параметров тестовой среды.