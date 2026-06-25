«Ведомости»: число уязвимостей в приложениях для образования выросло на 41%

Уязвимости, по данным представителя компании, касаются сервисов для репетиторов, самоучителей, электронных дневников и других приложений, опубликованных в магазинах App Store, Google Play и RuStore. По сравнению с 2024 годом их общее число выросло с 1 773 до 2 500, а количество дефектов высокого и критического уровней увеличилось на 56%, с 683 до 1 065.