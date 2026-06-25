В Омске мэрия запретила гостиницу в частном секторе на Осоавиахимовской

Мэрия отказала собственнику участка на Северных в разрешении на гостиничную деятельность. Владелец здания номер 118 по Осоавиахимовской, напомним, просил расширить список существующих видов использования участка и добавить к существующим (для жилья, хранения машин, социального обслуживания, делового управления, торговли и развлекательных мероприятий) ещё один, связанный с приёмом туристов.
Проект прошёл общественные обсуждения, по результатам которых, как это обычно и бывает, ни один участник общественных обсуждений участия в общественных обсуждениях не принял, так что никаких возражений на проект не поступило. Однако, как стало известно порталу Om1.ru, в выдаче разрешения отказали. Можно предположить, что свою роль сыграли рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки. Вероятно, открытие гостиницы в этом сердце частного сектора противоречит существующим ПЗЗ.