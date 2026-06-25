В Омской области планируют экоотель у озера Сантанкуль

При этом озеро Сантанкуль рассматривается не как единственная площадка. В качестве альтернативы указаны участки рядом с деревней Карманова — у озёр Интенис и Жилое. Однако именно Сантанкуль считается наиболее удобным вариантом с точки зрения доступности и инфраструктуры.