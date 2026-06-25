В Омской области планируют экоотель у озера Сантанкуль

В Омской области планируют развитие туристической инфраструктуры на базе озера Сантанкуль в Саргатском районе. Информация о проекте размещена на региональной инвестиционной карте.
Речь идёт о создании базы экологического туризма вблизи села Щербаки. Реализация проекта рассчитана на два года, общий объём инвестиций оценивается в 50 млн рублей.
Под будущий экоотель предусмотрен участок площадью около одного гектара, находящийся в муниципальной собственности. Земля относится к категории населённых пунктов и предназначена для гостиничного обслуживания. Власти рассматривают как аренду, так и продажу участка.
Согласно концепции, на территории планируется размещение глэмпинг-домиков, ресторана с акцентом на локальную сибирскую кухню и банного комплекса.
Отдельным направлением проекта станет организация платной рыбалки. В озере обитают серебряный карась, ротан и окунь.
При этом озеро Сантанкуль рассматривается не как единственная площадка. В качестве альтернативы указаны участки рядом с деревней Карманова — у озёр Интенис и Жилое. Однако именно Сантанкуль считается наиболее удобным вариантом с точки зрения доступности и инфраструктуры.