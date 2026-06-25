Не только зарплатой: как компании пытаются привлечь и удержать работников в Казахстане

Заработная плата — важный фактор привлечения работников в компанию. Однако даже более высокое предложение не всегда удерживает соискателей, которые уходят к конкурентам. В связи с этим компании уделяют всё больше внимания социальному пакету своих сотрудников. В некоторых сферах он стал восприниматься как обязательный элемент при выборе работодателя.