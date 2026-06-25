Не только зарплатой: как компании пытаются привлечь и удержать работников в Казахстане

Заработная плата и социальный пакет: ключевые факторы привлечения и удержания сотрудников в Казахстане
Заработная плата — важный фактор привлечения работников в компанию. Однако даже более высокое предложение не всегда удерживает соискателей, которые уходят к конкурентам. В связи с этим компании уделяют всё больше внимания социальному пакету своих сотрудников. В некоторых сферах он стал восприниматься как обязательный элемент при выборе работодателя.
Результаты исследования ANCOR Central Asia
Специалисты ANCOR Central Asia поделились результатами исследования среди работодателей Казахстана на тему предлагаемых социальных пакетов. Они отметили, что сегодня кандидаты оценивают работодателя не только через уровень дохода, но и через корпоративную культуру, репутацию и дополнительные преимущества.
46% компаний назвали соцпакет инструментом привлечения сотрудников, 45% считают его обязательным стандартом рынка, а 39% видят в нём инструмент удержания. Это показывает, что рынок постепенно переходит от восприятия льгот как «дополнительной опции» к пониманию их стратегической роли в конкуренции за персонал.
Что предлагают компании кроме зарплаты?
Наиболее распространённой льготой остаётся медицинское страхование, которое входит в соцпакет 81% работодателей. Также в пятёрку лидеров вошли:
Компенсация сотовой связи (69%).
Материальная помощь в трудных ситуациях (68%).
Обучение или оплата обучения (46%).
Страхование жизни (45%).
Специалисты отмечают, что большинство работодателей делают акцент на базовых инструментах социальной поддержки. Долгосрочные мотивационные программы и family-oriented льготы пока распространены значительно меньше.
Какие льготы используют работники?
Среди услуг, входящих в социальные пакеты, наиболее используемыми оказались:
Медстраховка (39%).
Материальная помощь в трудной ситуации (29%).
Компенсация занятий спортом (26%).
Дополнительные выходные и отпускные дни (23%).
Обучение и оплата обучения (19%).
Интересно, что часть льгот, которые работодатели считают важными, на практике используются сотрудниками значительно реже. Это усиливает запрос бизнеса на более точную аналитику эффективности льгот.
Чего хотят казахстанцы?
Среди льгот, которые работники хотели бы видеть в соцпакетах, выделяются wellbeing- и lifestyle-льготы:
Компенсация занятий спортом (39%).
Дополнительные выходные и отпускные дни (33%).
Обучение и оплата обучения (32%).
Медицинское страхование членов семьи (26%).
Компенсация или организация питания (23%).
Классическое медицинское страхование, которое уже широко представлено, сотрудники запрашивают реже — только 10%. Это говорит о том, что базовые льготы становятся стандартом, а сотрудники ожидают более гибких и персонализированных решений.
Регулярный анализ использования льгот
Почти половина компаний (48%) уже проводит регулярный анализ использования льгот, что указывает на интерес к их востребованности, эффективности и влиянию на вовлечённость сотрудников. Однако 42% работодателей не планируют изменений в соцпакете в ближайшие три года.
На фоне растущей конкуренции за таланты и изменения ожиданий сотрудников, актуализация соцпакета может стать ключевым фактором конкурентоспособности работодателя в ближайшие годы.