В Хабаровском крае завершается посевная кампания

В Минсельхозе Хабаровского края подвели предварительные итоги посевной кампании 2026 года. На данный момент аграрии засеяли более 57 тысяч гектаров земли из запланированных 64 тысяч гектаров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Весенне-полевые работы выполнены почти во всех муниципалитетах региона. Так, под сою отвели 36,8 тысячи гектаров, под зерновые культуры — 6,6 тысячи гектаров. Картофель высадили на 5,9 тысячи гектарах, овощебахчевые культуры — на 2,6 тысячи гектарах, а кормовые заняли 5,2 тысячи гектаров. Самыми активными оказались хозяйства Хабаровского, Вяземского районов, района имени Лазо и Бикинского округа.
— Посевная кампания в крае выходит на финишную черту. Осталось немного, 1−2 недели, и мы в целом завершим работы по краю. На сегодня закрыто 90% посевной площади. Отдельные хозяйства завершают посадку овощных культур поздних сортов. Если сравнивать с тем же уровнем прошлого года, мы идем с опережением по темпам. Ожидаем прирост по площадям под картофель и овощи, — рассказал консультант отдела растениеводства краевого минсельхоза Сергей Фирстов.
Напомним, что для фермеров действуют различные меры государственной поддержки. В частности, субсидии на приобретение техники и оборудования, удобрений и запчастей, оплату лизинга, проведение агротехнологических мероприятий. Подобными субсидиями пользуется, например, семья фермеров Хабаровского района Масютины. Регулярно им поступают средства на проведение посевной кампании. Помимо этого, агрономы получили возможность расширить площадь земли.
В 2024 году фермеры начали с 5 гектаров земли, отведенных под картофель. Сейчас под данную культуру они выделили 125 гектаров, под арбузы — 20 гектаров, а под белокочанную капусту — 30 гектаров. Вместе с этим предприниматели выращивают огурцы, томаты и кабачки.
— Мы значительно увеличили площадь по сравнению с 2025 годом. В 2027 году у нас будет возможность еще увеличить площади, хотим половину участка отвести под свеклу, другую половину — под морковь. Таким образом, у нас будет выращиваться вся борщевая группа овощей: капуста, картофель, свекла и морковь, — отметил фермер Роман Масютин.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало, что по итогам реализации развития КРСТ в 2025 году регион вышел в тройку лидеров ДФО по объему привлеченного федерального финансирования.