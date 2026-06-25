В Хабаровском крае завершается посевная кампания

— Посевная кампания в крае выходит на финишную черту. Осталось немного, 1−2 недели, и мы в целом завершим работы по краю. На сегодня закрыто 90% посевной площади. Отдельные хозяйства завершают посадку овощных культур поздних сортов. Если сравнивать с тем же уровнем прошлого года, мы идем с опережением по темпам. Ожидаем прирост по площадям под картофель и овощи, — рассказал консультант отдела растениеводства краевого минсельхоза Сергей Фирстов.