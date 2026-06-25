Россиянам назвали удачное время для оформления кредита

Это станет возможным при условии, что Центробанк сохранит курс на смягчение денежно-кредитной политики, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пояснила эксперт, для заметного снижения ставок по кредитам требуется накопительный эффект от последовательных действий регулятора, а не единичное решение. Она подчеркнула, что кредитный рынок инертен и реагирует на изменения с задержкой.
Например, с конца марта по июнь средние ставки по потребкредитам снизились незначительно — с 27,1% до 26,3%, а по ипотеке — с 18,9% до 18,1%.
Аналитик предупреждает, что даже после нового решения ЦБ банки не будут массово пересматривать условия в ближайшие недели. Более заметное снижение возможно к концу года, но оно также будет постепенным и будет зависеть от стоимости фондирования и внутренних рисков банков.
Тем, кому кредит необходим в ближайшее время, Солдатенкова рекомендует не принимать поспешных решений, а сравнить предложения как минимум в трёх-пяти банках, уделяя особое внимание полной стоимости кредита.