Россиянам назвали удачное время для оформления кредита

Аналитик предупреждает, что даже после нового решения ЦБ банки не будут массово пересматривать условия в ближайшие недели. Более заметное снижение возможно к концу года, но оно также будет постепенным и будет зависеть от стоимости фондирования и внутренних рисков банков.