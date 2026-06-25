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Бизнес разделят в Приморье

В Приморском крае подготовлен законопроект о развитии ответственного ведения бизнеса, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Инициатива по развитию ответственного ведения бизнеса в Приморском крае

В настоящее время инициатива проходит этап публичных консультаций, которые продлятся с 19 июня по 2 июля 2026 года. Законопроект под названием «О развитии ответственного ведения бизнеса в Приморском крае» предлагает закрепить на региональном уровне правовые основы поддержки компаний и индивидуальных предпринимателей, ориентированных на социальную и экологическую ответственность, а также устойчивое развитие территории.

Основные положения законопроекта:

  1. Определение ответственного бизнеса:

    • Под ответственным бизнесом предлагается понимать деятельность, соответствующую национальным интересам России и направленную на:

      • Сохранение окружающей среды.

      • Внедрение наилучших доступных технологий.

      • Развитие социальных программ для сотрудников.

      • Реализацию образовательных и благотворительных проектов.

  2. Статус «ответственного субъекта предпринимательской деятельности»:

    • Статус будет присваиваться уполномоченным органом региона на основе критериев благонадежности, социальной и экологической ответственности, установленных правительством края.

    • Предусмотрено формирование отдельного реестра таких предприятий.

  3. Меры поддержки ответственного бизнеса:

    • Консультационная и информационная поддержка.

    • Организация выставок, форумов и конференций.

    • Публикация материалов о лучших практиках.

    • Возможность предоставления иных мер поддержки в рамках федерального и регионального законодательства.

  4. Принципы развития системы:

    • Объективность оценки.

    • Открытость информации.

    • Сбалансированность интересов государства и бизнеса.

    • Создание благоприятных условий для предпринимательской активности.

Пояснительная записка:

  • Инициатива разработана во исполнение поручений президента РФ.

  • Связана с внедрением национального стандарта оценки деловой репутации бизнеса (ЭКГ-рейтинг).

Ожидаемые шаги:

  • После прохождения общественного обсуждения законопроект будет рассмотрен в Законодательном собрании Приморского края.

  • В случае принятия вступит в силу со дня официального опубликования.

Контекст:

  • За последние годы это не первый законопроект, регулирующий или контролирующий бизнес.

  • Ранее подобные процедуры проходили законопроекты, направленные на развитие социального или креативного бизнеса.