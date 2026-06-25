Бизнес разделят в Приморье

Инициатива по развитию ответственного ведения бизнеса в Приморском крае
В настоящее время инициатива проходит этап публичных консультаций, которые продлятся с 19 июня по 2 июля 2026 года. Законопроект под названием «О развитии ответственного ведения бизнеса в Приморском крае» предлагает закрепить на региональном уровне правовые основы поддержки компаний и индивидуальных предпринимателей, ориентированных на социальную и экологическую ответственность, а также устойчивое развитие территории.
Основные положения законопроекта:
Определение ответственного бизнеса:
Под ответственным бизнесом предлагается понимать деятельность, соответствующую национальным интересам России и направленную на:
Сохранение окружающей среды.
Внедрение наилучших доступных технологий.
Развитие социальных программ для сотрудников.
Реализацию образовательных и благотворительных проектов.
Статус «ответственного субъекта предпринимательской деятельности»:
Статус будет присваиваться уполномоченным органом региона на основе критериев благонадежности, социальной и экологической ответственности, установленных правительством края.
Предусмотрено формирование отдельного реестра таких предприятий.
Меры поддержки ответственного бизнеса:
Консультационная и информационная поддержка.
Организация выставок, форумов и конференций.
Публикация материалов о лучших практиках.
Возможность предоставления иных мер поддержки в рамках федерального и регионального законодательства.
Принципы развития системы:
Объективность оценки.
Открытость информации.
Сбалансированность интересов государства и бизнеса.
Создание благоприятных условий для предпринимательской активности.
Пояснительная записка:
Инициатива разработана во исполнение поручений президента РФ.
Связана с внедрением национального стандарта оценки деловой репутации бизнеса (ЭКГ-рейтинг).
Ожидаемые шаги:
После прохождения общественного обсуждения законопроект будет рассмотрен в Законодательном собрании Приморского края.
В случае принятия вступит в силу со дня официального опубликования.
Контекст:
За последние годы это не первый законопроект, регулирующий или контролирующий бизнес.
Ранее подобные процедуры проходили законопроекты, направленные на развитие социального или креативного бизнеса.