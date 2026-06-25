Бизнес разделят в Приморье

В настоящее время инициатива проходит этап публичных консультаций, которые продлятся с 19 июня по 2 июля 2026 года. Законопроект под названием «О развитии ответственного ведения бизнеса в Приморском крае» предлагает закрепить на региональном уровне правовые основы поддержки компаний и индивидуальных предпринимателей, ориентированных на социальную и экологическую ответственность, а также устойчивое развитие территории.