12 торговых павильонов на Спортивном рынке снесли во Владивостоке

С улиц уже вывезли 15 незаконных строений, среди которых металлические контейнеры и гаражи. Особое внимание бригады уделили району Спортивного рынка: на улице Фадеева снесли 12 торговых павильонов. Сейчас оттуда вывозят строительный мусор. Параллельно рабочие демонтировали 25 нелегальных рекламных баннеров и афиш, которые висели на фасадах зданий, остановках и столбах освещения без разрешений.