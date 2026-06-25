12 торговых павильонов на Спортивном рынке снесли во Владивостоке

С начала июня специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» убрали порядка 55 самовольно установленных объектов. Рабочие демонтируют гаражи, торговые павильоны и незаконную рекламу в городе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
С улиц уже вывезли 15 незаконных строений, среди которых металлические контейнеры и гаражи. Особое внимание бригады уделили району Спортивного рынка: на улице Фадеева снесли 12 торговых павильонов. Сейчас оттуда вывозят строительный мусор. Параллельно рабочие демонтировали 25 нелегальных рекламных баннеров и афиш, которые висели на фасадах зданий, остановках и столбах освещения без разрешений.
«Специалисты устраняют незаконные временные конструкции, ограждения и шлагбаумы, которые часто перекрывают проходы и проезды, нарушая права жителей и создавая неудобства», — рассказали в администрации города.
Бригады ликвидируют объекты, размещенные без документов, освобождая территории для беспрепятственного прохода пешеходов и проезда машин.