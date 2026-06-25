В ГД предложили возмещать ветеранам боевых действий плату за газ, воду и свет

«Ветераны боевых действий уже имеют льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг: им положена компенсация 50% расходов на оплату жилого помещения и его содержание, а также взносов на капитальный ремонт. Но давайте смотреть на вещи реально: большую часть коммунальных платежей составляют не эти расходы, а плата за тепло, электроэнергию, газ, воду. Наш законопроект распространяет льготу и на оплату этих коммунальных услуг», — пояснил ТАСС Афонин.