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В ГД предложили возмещать ветеранам боевых действий плату за газ, воду и свет

Проектом закона предлагается компенсировать 50% платы за коммунальные услуги по показаниям счетчиков, рассчитанной исходя из объема потребления, но не более нормативов, утверждаемых в установленном законодательством порядке.

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Группа парламентариев от КПРФ во главе с первым зампредом ЦК партии Юрием Афониным внесла на рассмотрение Госдумы проект закона, которым предлагается компенсировать ветеранам боевых действий 50% платы за газ, воду и электроэнергию. Соответствующий законопроект есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в статью 16 Федерального закона «О ветеранах». Сейчас ветераны боевых действий имеют право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений в размере 50%, в том числе платы за наем и содержание жилого помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50% этого взноса.

Проектом закона предлагается компенсировать ветеранам 50% платы за коммунальные услуги по показаниям счетчиков, рассчитанной исходя из объема потребления, но не более нормативов, утверждаемых в установленном законодательством порядке. Компенсация будет распространяться на горячее и холодное водоснабжение, газ, тепло и электроэнергию,

«Ветераны боевых действий уже имеют льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг: им положена компенсация 50% расходов на оплату жилого помещения и его содержание, а также взносов на капитальный ремонт. Но давайте смотреть на вещи реально: большую часть коммунальных платежей составляют не эти расходы, а плата за тепло, электроэнергию, газ, воду. Наш законопроект распространяет льготу и на оплату этих коммунальных услуг», — пояснил ТАСС Афонин.

По словам депутата, принятие законопроекта позволит приблизить ветеранов боевых действий по объему социальных льгот к ветеранам Великой Отечественной войны. «Мы считаем это правильным. Нынешние воины так же самоотверженно сражаются за Родину. А по возвращении с фронта они нуждаются в реабилитации, которая может быть связана с серьезными расходами. Поэтому важно оказать им максимальную социальную поддержку», — добавил он.

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