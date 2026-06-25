Аутодафе-2030: каковы шансы Volkswagen Group на перерождение в огне сокращений

Встречный Volkswagen пассат.
«Наше положение остается напряженным и сложным», — заявил гендиректор Volkswagen Group Оливер Блюме на ежегодном собрании акционеров 18 июня 2026 года. По итогам первого квартала чистая прибыль концерна снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 28,4%, составив €1,56 млрд. За первые три месяца 2025 года — на 41%.
Глава VW прокомментировал квартальные результаты так: «Войны, геополитическая напряженность, торговые барьеры, ужесточение регулирования и жесткая конкуренция создают встречный ветер».
Как сообщается в отчете компании, за январь — март 2026 года было реализовано 1,95 млн машин (почти на 7% меньше, чем годом ранее) из произведенных 2,16 млн. Основной спад продаж пришелся на Китай и Северную Америку — минус 20% и минус 9% соответственно. Рост продаж наблюдался в Южной Америке (+3%), Центральной и Восточной Европе (+7%) и в Западной Европе (+1%).
«Трансформация» в действии.
Одно из наиболее часто встречающихся слов в отчетах VW и заявлениях ее руководства — «трансформация». Судя по уже реализуемым и анонсированным компанией действиям, за этим эвфемизмом в первую очередь скрываются масштабные увольнения и сокращение производства.
К концу 2026 года численность персонала только уменьшится на 19 тыс. человек, указал на годовом собрании Блюме. Уже согласованы 28 тыс. случаев добровольного увольнения до 2030 года. Всего до 2030 года компании Volskwagen, Audi, Porsche и Cariad покинут около 50 тыс. сотрудников.
Подтвердились и планы по ликвидации избыточных мощностей. Как пояснил в своей речи Блюме, допандемийный план, который предполагал производство 12 млн автомобилей в год, был основан на слишком оптимистичных прогнозах. «Сегодня мы считаем, что цифра в районе 9 млн является реалистичной. Это средний показатель, достигнутый за последние пять лет», — отметил он.
По словам главы компании, мощности будут корректироваться до уровня, соответствующего рыночным условиям: «Мы уже вывели из производственной сети в Европе и Китае около 2 млн единиц за последние два года. Были приняты меры по сокращению производства еще на 500 тыс. единиц в Китае. Следующие шаги в Европе и Германии будут аналогичного масштаба».
Реакция инвесторов.
Новую стратегию объявят на заседании наблюдательного совета VW в июле. В преддверии этого события в ФРГ не прекращаются споры о верности избранного компанией пути. Масла в огонь подлило решение единственного независимого члена наблюдательного совета Volkswagen Group, бывшего гендиректора военно-промышленного концерна Renk Сюзанны Виганд покинуть пост.
Журнал Spiegel охарактеризовал ее уход как «позор для крупнейшего немецкого автопроизводителя». «Volkswagen теряет одного из немногих членов наблюдательного совета, представляющих интересы акционеров и обладающих опытом работы в отрасли», — написала деловая газета Handelsblatt.
В другой статье СМИ подчеркивает, что под руководством Блюме Volkswagen ввел самые жесткие меры экономии в истории компаний, акции которых включены в главный фондовый индекс Германии DAX. С начала 2026 года привилегированные и обыкновенные акции VW снизились более чем на четверть.
Впрочем, в своей речи к акционерам Блюме закономерно привел результаты 2025 года. «Наши привилегированные акции выросли примерно на 16% в 2025 году», — заявил он, охарактеризовав этот факт как признание заслуг концерна VW рынком капитала.
Персонал безмолвствует.
В начале декабря 2024 года, когда стало известно о намерениях VW закрыть три завода в ФРГ и сократить десятки тысяч рабочих мест, на забастовки вышли около 66 тыс. сотрудников компании. Во второй акции протеста приняли участие уже около 70 тыс. человек. В 2026 году волнений среди сотрудников не наблюдается.
15 мая руководство промышленного профсоюза ФРГ IG Metall выступило с заявлением, согласно которому закрытия заводов в Германии не будет. Таков один из компромиссов, закрепленных в тарифном соглашении 2024 года, — взамен на одобренную программу реструктуризации исключаются также увольнения по инициативе работодателя.
Как отмечается в заявлении IG Metall, компромисс не должен ставиться под сомнение. В то же время производственный совет VW и профсоюз предложили сотрудникам рассмотреть новые сферы деятельности на случай, если существующие бизнес-модели «в обозримом будущем перестанут быть полностью жизнеспособными».
Милитаризация поневоле и эффект для экономики.
«Насколько я знаю, есть несколько проектов, которые позволят VW занять высвобождающиеся мощности выпуском военной продукции. Это решение, продиктованное не милитаристскими целями, а желанием сохранить мощности. Многие технологии VW имеют общие корни с военными — то же производство грузовиков, в том числе для армии. Так что, сократив производство, удастся сохранить в целом заводы», — заявил ТАСС партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.
«Сокращение 50 тыс. сотрудников — это лишь 0,11% от общей занятости Германии, и на макроуровне оно несущественно», — полагает член совета директоров Central Asia Capital Анатолий Торохов. В то же время, по его словам, в промышленных регионах — Вольфсбурге, Эмдене (Нижняя Саксония), Цвиккау (Саксония) — мультипликативный эффект может быть ощутимым".
По мнению Торохова угрозой для немецкой экономики являются не сами увольнения, а их системные причины: дорогая энергия, высокие налоги, жесткие ESG-требования и перенос R&D (научно-исследовательское подразделение) в Китай. «Это путь к структурной деиндустриализации, подрывающей конкурентоспособность всего немецкого промышленного сектора», — полагает он.
Курс на Восток и Запад любой ценой.
Несмотря на 20-процентное падение продаж в Китае, VW по-прежнему считает необходимым наращивать там свое присутствие. «Наша стратегия “В Китае, для Китая” набирает обороты: мы построили наш крупнейший R&D-комплекс за пределами Германии в Хэфэе. Сократили сроки разработки автомобилей на 30%. Снизили затраты на материалы на целых 50%. По технологиям и затратам мы не уступаем китайским конкурентам», — заверил акционеров глава компании.
Между тем, по словам Торохова, местные бренды контролируют 60% китайского рынка электромобилей и имеют себестоимость на 20−30% ниже, чем у немецкого концерна. «Это вынуждает VW снижать цены и сжимать прибыль. Без прорыва в софте и автопилоте конкуренция там практически невозможна», — уверен эксперт.
Не намерены в VW отказываться и от экспансии в США. «Тарифы оказывают огромное влияние на наше рыночное положение в Северной Америке. Негативное воздействие составляет около €5 млрд в год», — признал Блюме. «Тем не менее, — добавил он, — мы считаем, что США — это регион с наибольшим потенциалом роста для Volkswagen Group». Концерн продолжает строительство завода в Северной Каролине и рассматривает возможность локализации Audi в США.
«В США Volkswagen ослаблен скандалом “дизельгейт” и доминированием Ford, GM и Tesla. Американцы предпочитают пикапы с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), где компетенции концерна утеряны. Шансом (обрести больше покупателей в США — прим. ТАСС) могли бы стать электропикапы, например Scout, но их маржинальность будет низкой из-за затрат на локализацию», — полагает Торохов.
Моржаретто также считает сильной стороной Volkswagen ДВС: «У них достаточно много интересных технологий, в том числе в сфере бензиновых и дизельных двигателей. Они делали самые передовые моторы, немного эту тему забросили и сейчас пытаются возродить».
Премиум-сегмент должен быть в приоритете.
В противостоянии с китайским автопромом, слабо представленном в люксовом сегменте, менее уязвимы такие немецкие конкуренты VW, как BMW и Mercedes. «Массовый сегмент VW и Stellantis проигрывает сильнее. Основные выгодоприобретатели — китайские производители и Tesla. Пошлины ЕС дают временную передышку, не решая фундаментальных проблем себестоимости», — заявил Торохов.
В связи с этим, по его мнению, в сложившейся непростой для группы Volkswagen ситуации крайне важно сохранить премиум-сегмент: «Продажа премиальных брендов — Porsche, Audi, Lamborghini — лишила бы концерн основного источника операционной прибыли (около 60%), который сейчас субсидирует убыточный масс-сегмент. Это был бы самоубийственный шаг».
Эксперт полагает, что для привлечения средств и оптимизации расходов «VW может пойти на частичное IPO “дочек” (как уже было сделано с Porsche в 2022 году), выделение убыточного SEAT/Cupra с поиском китайского партнера, а также возможный перенос производства массовых моделей в Китай».
Умирает, но не умрет.
16 июня в немецкую прессу попали результаты анонимного опроса, проведенного для внутреннего пользования среди членов совета директоров и наблюдательного совета концерна. По данным издания Manager Magazin, шесть из девяти опрошенных членов совета директоров посчитали, что компания находится «под угрозой исчезновения». Трое других описали ситуацию как «напряженную». Никто не выбрал вариант «не критическая».
Как будто отвечая на эти результаты, Блюме заявил в резюме своей речи: «Мы провели репозиционирование группы в разгар величайшей трансформации, которую когда-либо видела наша отрасль. Требуются значительные усилия и затраты. Следующие несколько лет будут критически важными». В то же время он сообщил, что цель VW — не только стать «самым привлекательным автопроизводителем в мире», но и повысить рентабельность продаж до 8−10% (в первом квартале составляла 3,3%).
Торохов считает, что эта цель нереалистична: «ROIC (рентабельность инвестированного капитала) составляет 2%, ROE (рентабельность собственного капитала) — 3,5%, рентабельность активов — 1%. Даже двукратный рост прибыли не выведет показатели на уровень технологических лидеров».
Впрочем, как говорит Моржаретто, не стоит забывать о том, что VW — один из крупнейших по объемам производства автоконцернов в мире и номер один в Германии. «Правительства ФРГ и земель, где расположены заводы компании, никогда не дадут ей умереть», — убежден эксперт.
Евлалия Самедова.