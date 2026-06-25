Аутодафе-2030: каковы шансы Volkswagen Group на перерождение в огне сокращений

Не намерены в VW отказываться и от экспансии в США. «Тарифы оказывают огромное влияние на наше рыночное положение в Северной Америке. Негативное воздействие составляет около €5 млрд в год», — признал Блюме. «Тем не менее, — добавил он, — мы считаем, что США — это регион с наибольшим потенциалом роста для Volkswagen Group». Концерн продолжает строительство завода в Северной Каролине и рассматривает возможность локализации Audi в США.