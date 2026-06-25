В Хабаровске стартовал первый за 12 лет рейс в китайский Далянь

Утром 24 июня самолет авиакомпании «ИрАэро» вылетел из Хабаровска с полной загрузкой — 99 пассажиров отправились на первом рейсе по новому направлению. А вечером в тот же день вылет по данному направлению выполнила и авиакомпания «Якутия». Воздушное судно также было обеспечено высокой пассажирской загрузкой — порядка 90%, сообщает пресс-служба АО «Хабаровский аэропорт».
«Сразу две авиакомпании — “ИрАэро” и “Якутия” — будут выполнять рейсы в Далянь — это наше новое направление в маршрутной сети в КНР, которая в этом году активно развивается», — отметил генеральный директор АО «Международный аэропорт Хабаровск» Юрий Кондратчик.
Во время первого вылета в зале регистрации представители туроператора и аэропорта Хабаровск организовали для гостей фуршет, праздничную атмосферу поддерживала живая музыка в звучании виолончели, а пассажиров приветствовал символ аэропорта Хабаровск — Бурый Мишка.
Рейсы «ИрАэро» запланированы еженедельно по средам в 00.15. Вылеты «Якутии» запланированы еженедельно по средам в 21.10. Оба перевозчика задействуют на маршруте SukhoiSuperjet 100.
Отметим, что рейсы в живописный портовый город Далянь выполняются из аэропорта Хабаровск впервые с 2012 года.
«В ближайшее время китайская авиакомпания СhengduAirlines приступит к выполнению прямых рейсов в Харбин и Цзямусы. Российские перевозчики — “Аэрофлот” и “Аврора” — продолжат выполнять полеты в Пекин, где частота увеличена до 4 рейсов в неделю; аналогичная интенсивность и на направлении в Харбин. Впервые в летнем расписании предусмотрены рейсы в Шанхай с частотой два рейса в неделю. Сохранятся популярные полеты на курорт Санья от “Аэрофлота”, чартеры в Бэйдайхэ и Яньтай. В зимнем расписании к полетам в Пекин приступит авиакомпания S7 Airlines. Пассажиропоток на китайском направлении демонстрирует уверенный рост: более чем на 50% в сравнении с данными 2025 года. В целом международный трафик вырос на 25%, что для нас особенно отрадно с учётом той новой инфраструктуры, которую мы создали», — рассказал Юрий Кондратчик.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что с 14 июля 2026 года в расписании международного аэропорта Хабаровск впервые появятся рейсы китайской авиакомпании Chengdu Airlines.