В Хабаровске стартовал первый за 12 лет рейс в китайский Далянь

«В ближайшее время китайская авиакомпания СhengduAirlines приступит к выполнению прямых рейсов в Харбин и Цзямусы. Российские перевозчики — “Аэрофлот” и “Аврора” — продолжат выполнять полеты в Пекин, где частота увеличена до 4 рейсов в неделю; аналогичная интенсивность и на направлении в Харбин. Впервые в летнем расписании предусмотрены рейсы в Шанхай с частотой два рейса в неделю. Сохранятся популярные полеты на курорт Санья от “Аэрофлота”, чартеры в Бэйдайхэ и Яньтай. В зимнем расписании к полетам в Пекин приступит авиакомпания S7 Airlines. Пассажиропоток на китайском направлении демонстрирует уверенный рост: более чем на 50% в сравнении с данными 2025 года. В целом международный трафик вырос на 25%, что для нас особенно отрадно с учётом той новой инфраструктуры, которую мы создали», — рассказал Юрий Кондратчик.