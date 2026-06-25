Семьям с двумя детьми дали право на долгие ипотечные каникулы

Заемщики с двумя и более детьми получат новое основание для ипотечных каникул. Банк России сообщил, что право на отсрочку появится при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей. Закон уже принят Госдумой.
Для этой категории максимальный срок каникул может достигать полутора лет. Сейчас по другим основаниям отсрочка обычно ограничена шестью месяцами. На время каникул кредитор не сможет начислять неустойку, взыскивать предмет залога или обращаться к поручителю.
Главный риск для заемщика сохраняется: с седьмого по 18-й месяц переплата по кредитному договору может увеличиться. Это означает, что отсрочка не списывает долг, а переносит платежную нагрузку на более поздний срок.
Норма рассчитана на семьи, у которых финансовая нагрузка резко выросла после рождения ребенка. Следующий этап — прохождение закона через оставшиеся процедуры и вступление новых правил в силу после официального опубликования.
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