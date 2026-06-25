«Купибилет»: интерес россиян к перелетам на Ближний Восток снизился почти на 40%

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Количество поисков авиабилетов в страны Ближнего Востока из России снизилось с мая по август 2026 года на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет», с которым ознакомился ТАСС.
«С мая по август 2026 года количество поисков билетов в страны Ближнего Востока сократилось на 36% относительно аналогичного периода прошлого года. Это касается практически всех направлений региона», — рассказали в компании.
Согласно исследованию, ОАЭ остаются абсолютным лидером, на них приходится 75% всех летних поисков. Однако спрос на Эмираты снизился на 5% по сравнению с прошлым годом. Основной рост обеспечила Саудовская Аравия: интерес к ней вырос в 2,5 раза. Также заметно прибавили Оман и Бахрейн — по 37% каждый. На Катар пришлось 3% всех поисков при росте 16%.
Среди аэропортов региона лидирует Дубай, на который пришлось 63,5% всех поисков. Второй по популярности: Джидда в Саудовской Аравии с 15%. Далее следуют Абу-Даби (9%), Эр-Рияд (4%) и Доха (3%). В сегменте купленных летних билетов структура иная: Дубай занимает 71%, Абу-Даби 8%, Джидда 7,5%, Эр-Рияд 5%, Маскат 2%, Бахрейн 1,6%, Доха 1%, уточнили эксперты.
Летом спрос на Ближний Восток традиционно ниже, чем зимой: это жаркий регион, и туристы предпочитают другие направления. Но падение на 36% относительно прошлого года говорит о том, что тенденция усилилась. ОАЭ остаются главным направлением, но их доля стагнирует, объяснили в компании.
«Саудовская Аравия стала главным драйвером роста, интерес к ней вырос в разы. Это связано с активным развитием туристической инфраструктуры, упрощением визового режима и масштабными событиями. Бахрейн и Оман тоже подросли, но пока остаются нишевыми направлениями. Дальнейшая динамика будет зависеть от того, как быстро Саудовская Аравия сможет предложить туристам альтернативу ОАЭ и как рынок отреагирует на климатические, ценовые факторы и геополитический факторы», — резюмировали в сервисе.