«Купибилет»: интерес россиян к перелетам на Ближний Восток снизился почти на 40%

«Саудовская Аравия стала главным драйвером роста, интерес к ней вырос в разы. Это связано с активным развитием туристической инфраструктуры, упрощением визового режима и масштабными событиями. Бахрейн и Оман тоже подросли, но пока остаются нишевыми направлениями. Дальнейшая динамика будет зависеть от того, как быстро Саудовская Аравия сможет предложить туристам альтернативу ОАЭ и как рынок отреагирует на климатические, ценовые факторы и геополитический факторы», — резюмировали в сервисе.