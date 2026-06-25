Малому бизнесу сохранили налоговую передышку до 2029 года

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон, который откладывает дальнейшее снижение порога доходов для малого и среднего бизнеса на упрощенной системе налогообложения. Компании не будут быстрее переводить на уплату НДС по более низкому лимиту выручки.
Изменения вносятся в статью 145 Налогового кодекса. Порог доходов, установленный на 2026 год на уровне 20 млн рублей, сохранят на 2027−2029 годы. Изначально снижение должно было продолжиться, что расширило бы круг предпринимателей, обязанных платить НДС.
В Госдуме заявили, что мера затронет более 360 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Решение связано с обращениями деловых объединений и обсуждением налоговой нагрузки на бизнес после изменения правил для упрощенной системы.
Закон должен снять часть риска для компаний, которые работают близко к порогу выручки и планировали расходы уже с учетом новой налоговой нагрузки. Следующий этап — прохождение документа через Совет Федерации и подписание президентом, после чего нормы смогут вступить в силу в установленном порядке.
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