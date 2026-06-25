Малому бизнесу сохранили налоговую передышку до 2029 года

Закон должен снять часть риска для компаний, которые работают близко к порогу выручки и планировали расходы уже с учетом новой налоговой нагрузки. Следующий этап — прохождение документа через Совет Федерации и подписание президентом, после чего нормы смогут вступить в силу в установленном порядке.