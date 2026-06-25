«Известия»: в РФ предложили ввести согласие жильцов на размещение хостелов в МКД

«Действующее законодательство не содержит специальных норм, определяющих порядок пользования нежилыми помещениями в МКД с учетом интересов собственников как жилых, так и нежилых помещений, что приводит к конфликтным ситуациям между ними. Особую актуальность данная проблема приобретает в связи с распространением практики размещения в домах хостелов, рабочих общежитий, складских объектов, организаций по проведению развлекательных мероприятий», — отмечается в записке.