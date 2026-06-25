«Известия»: в РФ предложили ввести согласие жильцов на размещение хостелов в МКД

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Согласие жильцов при размещении хостелов и квестов в многоквартирных жилых домах (МКД) предлагают ввести в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на имеющуюся в распоряжении пояснительную записку к законопроекту.
«Действующее законодательство не содержит специальных норм, определяющих порядок пользования нежилыми помещениями в МКД с учетом интересов собственников как жилых, так и нежилых помещений, что приводит к конфликтным ситуациям между ними. Особую актуальность данная проблема приобретает в связи с распространением практики размещения в домах хостелов, рабочих общежитий, складских объектов, организаций по проведению развлекательных мероприятий», — отмечается в записке.
По словам одного из авторов законопроекта, зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, бизнес продолжает конфликтовать с собственниками жилья, игнорируя их интересы. Она добавила, что чаще всего поступают жалобы на хостелы, в которых проживают трудовые мигранты.
В пресс-службе правительства газете сообщили, что законопроект поступил и направлен на отзывы в Минстрой и Минэкономразвития.
Закон запрещающий размещать хостелы или гостиницы в жилых помещениях многоквартирных домов вступил в силу 1 октября 2019 года. Согласно нему, владельцы могут попытаться перевести принадлежащую им недвижимость в нежилой фонд, но для этого помещение должно соответствовать большому количеству требований, например, иметь отдельный вход и звукоизоляцию.