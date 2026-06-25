Выдача потребкредитов в России резко ускорилась на фоне отпускных трат

ЦБ связывает такую динамику в том числе с сезонными расходами населения на отпуск. При этом в годовом выражении портфель потребительских кредитов все еще остается ниже прошлогоднего уровня: сокращение составило 0,1 трлн рублей, или 0,9%. Месяцем ранее годовое снижение было сильнее — 0,3 трлн рублей, или 2,3%.