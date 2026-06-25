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Выдача потребкредитов в России резко ускорилась на фоне отпускных трат

Банк России зафиксировал резкое ускорение роста портфеля потребительских кредитов в мае.

Банк России зафиксировал резкое ускорение роста портфеля потребительских кредитов в мае. По данным регулятора, показатель увеличился на 1,4% после роста всего на 0,1% в апреле.

ЦБ связывает такую динамику в том числе с сезонными расходами населения на отпуск. При этом в годовом выражении портфель потребительских кредитов все еще остается ниже прошлогоднего уровня: сокращение составило 0,1 трлн рублей, или 0,9%. Месяцем ранее годовое снижение было сильнее — 0,3 трлн рублей, или 2,3%.

Ипотечная задолженность населения, по предварительным данным, также продолжила расти, но умеренно. В мае она увеличилась на 0,3% после 0,4% в апреле. В годовом выражении прирост составил 2,3 трлн рублей, или 10,4%.

На стороне бизнеса кредитование росло заметно быстрее. Корпоративный портфель с учетом облигаций увеличился на 1,5%, а за год прибавил 12,8 трлн рублей, или 13,6%. Половина новых кредитов пришлась на госкомпании и застройщиков, остальные распределились по отраслям. Прибыль банковского сектора в мае составила 362 млрд рублей.

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