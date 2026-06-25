Rostic’s вернётся на остановку «Улица Рабиновича»

В Омске скоро откроется ещё одна точка сети быстрого питания Rostic’s. Новый ресторан разместится на улице Красный Путь, неподалёку от остановки общественного транспорта «Улица Рабиновича». На здании по адресу Красный Путь, 59, уже установлена соответствующая вывеска. Ранее в этом помещении находился ресторан «Эгоист».
Сейчас здесь работают бильярдный клуб, аптека и супермаркет «Пятёрочка».
Напомним, что в августе прошлого года неподалёку от остановки «Рабиновича» был демонтирован павильон, где находился филиал Rostic’s. Суд признал строение самовольной постройкой, и его снесли.