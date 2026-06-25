Rostic’s вернётся на остановку «Улица Рабиновича»

В Омске скоро откроется ещё одна точка сети быстрого питания Rostic’s. Новый ресторан разместится на улице Красный Путь, неподалёку от остановки общественного транспорта «Улица Рабиновича». На здании по адресу Красный Путь, 59, уже установлена соответствующая вывеска. Ранее в этом помещении находился ресторан «Эгоист».