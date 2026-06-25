Расходы бюджета Уфы на ЖКХ оказались недоисполненными на 16%

Предполагалось, что 2,19 млрд руб. город потратит на коммунальное хозяйство, 2,49 млрд руб. — на благоустройство. В частности, около 101 млн руб. должны были пойти на капитальный ремонт сетей наружного освещения, более 500 млн руб. — на закупку товаров и услуг для благоустройства территорий. 2 млрд руб. предназначались для стимулирования программ развития жилищного строительства, 261 млн руб. — на покупку жилья для переселения граждан из аварийных домов по подразделу «Жилищное хозяйство».