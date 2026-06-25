В ЕАЭС сделали новый шаг к созданию общего финансового рынка

Гармонизация финансового законодательства ЕАЭС: ключевые шаги и направления
На заседании Консультативного комитета по финансовым рынкам при Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которое прошло в Ереване, обсуждались вопросы гармонизации законодательства государств ЕАЭС и формирования единого финансового пространства.
Что рассмотрели на заседании
Совещание прошло под председательством директора Департамента финансовой политики ЕЭК Аркадия Хачатряна. В обсуждении приняли участие представители центральных банков и финансовых регуляторов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Одной из ключевых тем стал отчет о выполнении плана по гармонизации законодательства в сфере финансового рынка за 2025 год. По итогам заседания документ был одобрен.
Какие направления уже гармонизируют
Работа ведется сразу по нескольким важным секторам финансовой системы:
Банковская сфера.
Страховой рынок.
Рынок ценных бумаг.
Как отметил Аркадий Хачатрян, единые требования к регулированию и надзору являются необходимым условием для создания общего финансового рынка ЕАЭС.
Гармонизированные требования к регулированию и надзору в сфере финансовых рынков являются важными и необходимыми условиями создания общего финансового рынка ЕАЭС, — подчеркнул он.
Что предстоит сделать
Участники также обсудили реализацию распоряжения Высшего Евразийского экономического совета № 7, принятого в декабре 2025 года:
Актуализация Договора о ЕАЭС.
Обновление соглашения о гармонизации законодательства.
Корректировка плана гармонизации.
Развитие Концепции общего финансового рынка.
Выработка единых подходов к трансграничному предоставлению финансовых услуг.
По итогам встречи принято решение продолжить работу в соответствии с дорожной картой реализации Декларации «Евразийский экономический путь».
Почему это важно
Создание общего финансового рынка считается одним из ключевых этапов развития ЕАЭС. Гармонизация правил позволит упростить взаимодействие финансовых организаций стран Союза, повысить прозрачность регулирования и создать более предсказуемые условия для банков, страховых компаний, инвесторов и участников рынка ценных бумаг.