В Луганской республике предусмотрели возврат средств инвестору жилья

По его словам, при невозможности завершить строительство в установленные сроки застройщик вправе предложить дольщику подписать дополнительное соглашение о переносе даты ввода объекта в эксплуатацию или передачи ключей. В случае если дом уже введен в эксплуатацию и средства с эскроу-счета перечислены застройщику, но собственник не получил ключи, урегулировать ситуацию можно через суд.