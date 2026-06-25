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В Луганской республике предусмотрели возврат средств инвестору жилья

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ЛНР предусмотрели возврат средств, если застройщик не выдержит сроки сдачи жилого объекта.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ЛНР предусмотрели возврат средств, если застройщик не выдержит сроки сдачи жилого объекта.

Об этом рассказал директор одного из агентств недвижимости в республике Игорь Чернышев.

По его словам, при невозможности завершить строительство в установленные сроки застройщик вправе предложить дольщику подписать дополнительное соглашение о переносе даты ввода объекта в эксплуатацию или передачи ключей. В случае если дом уже введен в эксплуатацию и средства с эскроу-счета перечислены застройщику, но собственник не получил ключи, урегулировать ситуацию можно через суд.

Об этом сообщил ТГ-канала «Донбасс решает».

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