Омский бизнес направил в федеральную казну почти двадцать семь миллиардов

Наибольшую часть поступлений обеспечили налог на добавленную стоимость и налог на прибыль. Наблюдается уверенный рост показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сборы по налогу на добавленную стоимость увеличились более чем на тридцать процентов, а поступления от налога на прибыль выросли почти на двадцать четыре процента. Также зафиксирован рост поступлений по налогу на доходы физических лиц.