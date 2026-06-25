Снижение ключевой ставки на 0,25% не вызвало энтузиазма у экспертов

«ЦБ снизил ставку до 14,25%. На целых 0,25 процентного пункта. Возмущаться больше нет никакого смысла. Бессмысленно приводить цифры по рецессии в гражданских отраслях экономики, обвалу инвестиций и рухнувшему спросу. Всё давно сказано и доказано. Если после происходящего принимаются именно такие решения, значит, перед нами не экономика, а цирковой номер. Поэтому предлагаю изменить отношение. Мы — зрители в цирке. На манеж выходят “серьёзные” люди, показывают графики, произносят заклинания про “таргет в 4%”, “жёсткость рынка труда” и “инфляционные ожидания”, после чего героически снижают ставку на четверть пункта. Над такими номерами надо не злиться, а смеяться. Правда, билет стоит неоправданно дорого. Но раз мы уж за него все равно платим, давайте получать положительные эмоции», — высказался федеральный эксперт в своем ТГ-канале (16+) «Константин Двинский».