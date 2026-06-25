Снижение ключевой ставки на 0,25% не вызвало энтузиазма у экспертов

Банк России на прошлой неделе снизил ключевую ставку до 14,25% — на 0,25% по отношению к предыдущему показателю. В течение этого года ставка планомерно снижается, однако темпы «отрицательного роста» тревожат экспертное сообщество. В своем резюме по обсуждению ключевой ставки ЦБ отметил, что все еще наблюдается проифляционное давление, которому способствуют как внутренние факторы — высокие инфляционные ожидания, рост зарплат, временнное снижение производства моторного топлива, так и внешние — нестабильная геополитическая ситуация и различные экономические риски мирового масштаба.
«Индикаторы деловой активности в апреле — мае, как мы и ожидали, показали некоторое улучшение после низких значений в начале года. Текущий рост цен замедлился. Во многом это произошло за счет разовых факторов. Оценки устойчивой инфляции тоже немного снизились. Этому способствовали накопленный эффект жесткой денежно-кредитной политики и сближение спроса с возможностями предложения. Однако проинфляционные риски на будущее заметно выросли. Бюджетная политика в ближайшие 3 года будет более стимулирующей, чем это было заложено в нашем базовом прогнозе. В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования. Эта картина может ограничить пространство для дальнейшего снижения ставки и потребовала от нас более сдержанного шага», — заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания.
Ранее Эльвира Набиуллина заявляла, что снижение ключевой ставки займет весь 2026 год. Похоже, именно это мы и наблюдаем: медленное, крайне осторожное движение, которое, конечно, имеет под собой основания, однако вызывает опасения в профессиональном сообществе.
«Инвесторы рассчитывали на более благоприятный исход июньского заседания, ориентируясь на снижение ставки на 50 б.п. В совокупности с опубликованным комментарием, итоги заседания могут быть негативно восприняты рынком и привести к локальному снижению цен как по долговым инструментам, так и акциям. В этих условиях все более важными становятся итоги следующего, июльского заседания, на котором Банк России не только будет принимать решение о ставке, но и, что даже более важно, опубликует обновленный прогноз макроэкономических показателей. А, значит, даст более четкий сигнал о дальнейшей траектории проводимой денежно-кредитной политики», — прокомментировал главный аналитик Центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Владимир Малиновский.
Отметим, что практически сразу после очередного заседания по ключевой ставке лидер политической партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал 0,25% снижения «издевательством».
«Это форменное издевательство над бизнесом, над населением, которое в полной мере испытывает на себе последствия вредительской кредитно-денежной политики Центробанка. Даже лояльные к ЦБ эксперты склонялись к более радикальному снижению ставки, но они явно недооценили стремление госпожи Набиуллиной добить отечественную экономику. Производство в зоне спада, в секторе услуг стагнация, инвестиции на нуле, а инфляция, несмотря на сезонное снижение цен на продукты, в годовом выражении выросла до 5,6%. Мы все больше погружаемся в зыбучие пески кризиса», — заявил парламентарий.
Экономист Константин Двинский был не менее резок в оценках.
«ЦБ снизил ставку до 14,25%. На целых 0,25 процентного пункта. Возмущаться больше нет никакого смысла. Бессмысленно приводить цифры по рецессии в гражданских отраслях экономики, обвалу инвестиций и рухнувшему спросу. Всё давно сказано и доказано. Если после происходящего принимаются именно такие решения, значит, перед нами не экономика, а цирковой номер. Поэтому предлагаю изменить отношение. Мы — зрители в цирке. На манеж выходят “серьёзные” люди, показывают графики, произносят заклинания про “таргет в 4%”, “жёсткость рынка труда” и “инфляционные ожидания”, после чего героически снижают ставку на четверть пункта. Над такими номерами надо не злиться, а смеяться. Правда, билет стоит неоправданно дорого. Но раз мы уж за него все равно платим, давайте получать положительные эмоции», — высказался федеральный эксперт в своем ТГ-канале (16+) «Константин Двинский».