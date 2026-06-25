Пентагон модернизирует самолет Судного дня за 1 млрд долларов

Как сообщается в заявлении, «компания Strategic Mission Systems получила контракт с неопределенным объемом поставок и максимальной суммой в 984 миллиона долларов на техническое обслуживание и модернизацию E-4B».
Выполнение работ запланировано до 24 июня 2037 года.
Ранее в текущем месяце, по данным РИА Новости, Военно-воздушные силы США запросили 2,2 миллиарда долларов на создание нового самолета Судного дня E-4C, который должен прийти на смену устаревающему E-4B.
Как и другие аппараты данного типа, новая разработка будет иметь защиту от воздействия ядерного взрыва и электромагнитного импульса. На его борту президент США, глава Пентагона и иные ключевые должностные лица страны смогут осуществлять управление войсками в случае уничтожения наземных командных пунктов.