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Пентагон модернизирует самолет Судного дня за 1 млрд долларов

Министерство обороны США заключило контракт на сумму 984 миллиона долларов, предусматривающий модернизацию и техническое обслуживание самолета Судного дня E-4B.

Источник: af.mil

Как сообщается в заявлении, «компания Strategic Mission Systems получила контракт с неопределенным объемом поставок и максимальной суммой в 984 миллиона долларов на техническое обслуживание и модернизацию E-4B».

Выполнение работ запланировано до 24 июня 2037 года.

Ранее в текущем месяце, по данным РИА Новости, Военно-воздушные силы США запросили 2,2 миллиарда долларов на создание нового самолета Судного дня E-4C, который должен прийти на смену устаревающему E-4B.

Как и другие аппараты данного типа, новая разработка будет иметь защиту от воздействия ядерного взрыва и электромагнитного импульса. На его борту президент США, глава Пентагона и иные ключевые должностные лица страны смогут осуществлять управление войсками в случае уничтожения наземных командных пунктов.

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