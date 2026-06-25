Пентагон модернизирует самолет Судного дня за 1 млрд долларов

Как и другие аппараты данного типа, новая разработка будет иметь защиту от воздействия ядерного взрыва и электромагнитного импульса. На его борту президент США, глава Пентагона и иные ключевые должностные лица страны смогут осуществлять управление войсками в случае уничтожения наземных командных пунктов.