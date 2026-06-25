Экспорт гороха из Татарстана в Китай вырос в 3,5 раза

С начала года по состоянию на 22 июня из Татарстана в Китай отправлено более 12,2 тысячи тонн сушёного продовольственного гороха — это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В КНР горох используют для производства вермишели, клетчатки и горохового белка.