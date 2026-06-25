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Экспорт гороха из Татарстана в Китай вырос в 3,5 раза

Общий вес продукции составил 1,6 тысячи тонн.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Татарстане проверили партию продовольственного гороха, предназначенную для экспорта в Китай. Общий вес продукции составил 1,6 тысячи тонн.

Лабораторные исследования показали, что зерно полностью соответствует фитосанитарным нормам: в нём не обнаружено вредителей, сорняков и возбудителей болезней. «Зерно свободно от вредных насекомых и клещей, карантинных сорных растений, что подтверждает соответствие партии всем требованиям», — отметила заместитель заведующего испытательной лабораторией Ульяна Полканова.

Перед отправкой продукцию обеззаразили в контейнерах методом фумигации с применением препарата на основе фосфида алюминия. При экспорте в Китай проверке подлежат не только сами партии, но и поля, где выращивался горох, а также склады для хранения.

С начала года по состоянию на 22 июня из Татарстана в Китай отправлено более 12,2 тысячи тонн сушёного продовольственного гороха — это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В КНР горох используют для производства вермишели, клетчатки и горохового белка.