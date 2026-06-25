CNN: НПЗ Венесуэлы могли получить повреждения из-за землетрясения

КАРАКАС, 25 июня. /ТАСС/. Землетрясение могло нанести значительный ущерб энергетической инфраструктуре Венесуэлы. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.
По его информации, землетрясение произошло в 23 км к северо-западу от города Юмаре и в 24 км от города Сан-Фелипе. В этом районе расположены несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов страны.
Землетрясение в Венесуэле произошло вечером 24 июня: с разницей около 40 секунд было зафиксировано две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй.
Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.Читать дальше