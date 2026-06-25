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Ростех начал сборку первых серийных двигателей ПД-8 для SJ-100

В госкорпорации сообщили, что первые серийные силовые установки будут переданы заказчику в ближайшие месяцы.

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) начала собирать первые серийные двигатели ПД-8 для импортозамещенных самолетов SJ-100, сообщила госкорпорация. Первые серийные силовые установки будут переданы заказчику в ближайшие месяцы.

«Предприятие “ОДК-Сатурн” запускает серийное производство двигателей ПД-8. На текущий момент изготовлены первые моторокомплекты для сборки серийных силовых установок. Их поставка на авиазавод ОАК и установка на крыло Superjet запланированы в ближайшее время. Производственные мощности предприятия готовы к высокому темпу работ и будут выстроены с учетом потребностей нашего заказчика. Наша цель — непрерывно улучшать и оптимизировать процесс изготовления», — отметил генеральный директор «ОДК-Сатурн» Илья Конюхов, слова которого приводятся в сообщении.

В рамках подготовки к серийному выпуску на «ОДК-Сатурн» было закуплено и введено в эксплуатацию порядка 100 единиц современных станков и установок, приобретен необходимый режущий и контрольный инструмент.

«Наши двигателестроители сделали то, что еще недавно казалось невозможным: всего за шесть лет, то есть вдвое быстрее общемировой практики, создали новый отечественный авиационный двигатель ПД-8 для импортозамещенного самолета Superjet. При разработке новой силовой установки были внедрены 17 принципиально новых технологий. Сейчас стоит задача выйти на ритмичное серийное производство двигателей», — отметили в Ростехе.

Силовая установка в июне 2026 года получила сертификат типа, который подтвердил ее соответствие требованиям и нормам летной годности.