Ростех начал сборку первых серийных двигателей ПД-8 для SJ-100

«Предприятие “ОДК-Сатурн” запускает серийное производство двигателей ПД-8. На текущий момент изготовлены первые моторокомплекты для сборки серийных силовых установок. Их поставка на авиазавод ОАК и установка на крыло Superjet запланированы в ближайшее время. Производственные мощности предприятия готовы к высокому темпу работ и будут выстроены с учетом потребностей нашего заказчика. Наша цель — непрерывно улучшать и оптимизировать процесс изготовления», — отметил генеральный директор «ОДК-Сатурн» Илья Конюхов, слова которого приводятся в сообщении.