Рост цен за неделю ускорился после июньского затишья

Росстат зафиксировал заметный рост потребительских цен за неделю с 16 по 22 июня. По оценке ведомства, индекс потребительских цен составил 100,25%, с начала месяца — 100,63%.
Такой недельный показатель означает ускорение после более спокойной динамики начала лета. Для граждан это прежде всего сигнал по товарам повседневного спроса: недельная инфляция быстро попадает в чеки, даже если итоговые месячные цифры выглядят умереннее.
Отдельно Росстат опубликовал данные по нефтепродуктам за тот же период. Ведомство отслеживало потребительские цены на бензин и дизельное топливо с 16 по 22 июня, когда топливная тема уже вышла в число наиболее чувствительных для регионов.
Данные Росстата становятся одним из ориентиров для Банка России, правительства и антимонопольного контроля. Следующий важный показатель — итоговая оценка инфляции за июнь, которая покажет, был ли недельный скачок разовым эпизодом или началом более устойчивого давления на цены.
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