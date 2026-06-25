Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия ведет переговоры с Казахстаном об импорте бензина

Астана. 25 июня. КазТАГ — Россия ведет переговоры с Казахстаном об импорте около 50 тыс. тонн бензина АИ-92 для покрытия внутреннего дефицита топлива, передает Reuters.

Источник: РИА "Новости"

«Россия ведет переговоры с Казахстаном об импорте около 50 тыс. тонн бензина АИ-92, чтобы компенсировать внутренний дефицит, вызванный остановками нефтеперерабатывающих заводов и внеплановыми ремонтами», — сообщает агентство со ссылкой на четыре отраслевых источника.

По данным Reuters, остановка нескольких крупных нефтеперерабатывающих заводов в центральной части России после атак беспилотников привела к сокращению производства бензина примерно на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечает агентство, российские власти рассматривают меры по стабилизации рынка, включая ограничения экспорта топлива, увеличение субсидий нефтепереработчикам и импорт бензина.

Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявлял, что Астана не получала официального запроса от Москвы о поставках бензина.

По информации источников Reuters, Казахстан располагает профицитом бензина, однако предстоящий ремонт на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе с 26 июня по 20 июля может сократить доступные запасы топлива.

Одним из возможных источников поставок называют казахстанский завод «Конденсат», перерабатывающий газовый конденсат с российского НПЗ ТАНЕКО. Вместе с тем сам ТАНЕКО 12 июня полностью остановил переработку нефти после атаки беспилотников, что может ограничить сырьевую базу для казахстанского предприятия.

Источники агентства также сообщили, что поставки бензина в Россию могут быть организованы в обмен на российское авиационное топливо, дефицит которого Казахстан может испытывать в июле.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше