Россия ведет переговоры с Казахстаном об импорте бензина

«Россия ведет переговоры с Казахстаном об импорте около 50 тыс. тонн бензина АИ-92, чтобы компенсировать внутренний дефицит, вызванный остановками нефтеперерабатывающих заводов и внеплановыми ремонтами», — сообщает агентство со ссылкой на четыре отраслевых источника.
По данным Reuters, остановка нескольких крупных нефтеперерабатывающих заводов в центральной части России после атак беспилотников привела к сокращению производства бензина примерно на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как отмечает агентство, российские власти рассматривают меры по стабилизации рынка, включая ограничения экспорта топлива, увеличение субсидий нефтепереработчикам и импорт бензина.
Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявлял, что Астана не получала официального запроса от Москвы о поставках бензина.
По информации источников Reuters, Казахстан располагает профицитом бензина, однако предстоящий ремонт на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе с 26 июня по 20 июля может сократить доступные запасы топлива.
Одним из возможных источников поставок называют казахстанский завод «Конденсат», перерабатывающий газовый конденсат с российского НПЗ ТАНЕКО. Вместе с тем сам ТАНЕКО 12 июня полностью остановил переработку нефти после атаки беспилотников, что может ограничить сырьевую базу для казахстанского предприятия.
Источники агентства также сообщили, что поставки бензина в Россию могут быть организованы в обмен на российское авиационное топливо, дефицит которого Казахстан может испытывать в июле.