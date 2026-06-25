«Авито Недвижимости»: в России ставка аренды на жилье снизилась на 3% за год

«Средняя арендная ставка по итогам мая 2026 года составила 30,8 тыс. рублей — это на 3% ниже, чем в том же месяце прошлого года. Среди крупных российских городов дешевле всего снять жилье было в Пензе (19,3 тыс. рублей в месяц), Липецке (21,5 тыс. рублей), Ульяновске (22,2 тыс. рублей), Воронеже (22,7 тыс. рублей) и Оренбурге (23 тыс. рублей). В Москве ставка составила 73,7 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 40,3 тыс. рублей. Год к году заметнее всего цены снизились в Липецке (-14%), Перми (-7%) и Кемерове (-4%)», — отмечается в сообщении.