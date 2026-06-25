«Авито Недвижимости»: в России ставка аренды на жилье снизилась на 3% за год

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Средняя ставка аренды на жилье в России снизилась на 3% по итогам мая, за год цены больше всего упали в Липецке, Перми и Кемерове, сообщили ТАСС в «Авито Недвижимости».
«Средняя арендная ставка по итогам мая 2026 года составила 30,8 тыс. рублей — это на 3% ниже, чем в том же месяце прошлого года. Среди крупных российских городов дешевле всего снять жилье было в Пензе (19,3 тыс. рублей в месяц), Липецке (21,5 тыс. рублей), Ульяновске (22,2 тыс. рублей), Воронеже (22,7 тыс. рублей) и Оренбурге (23 тыс. рублей). В Москве ставка составила 73,7 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 40,3 тыс. рублей. Год к году заметнее всего цены снизились в Липецке (-14%), Перми (-7%) и Кемерове (-4%)», — отмечается в сообщении.
По данным аналитиков, в столицах зафиксирован небольшой рост: на 2% в Москве и на 1% в Санкт-Петербурге.
Спрос по сравнению с апрелем 2026 года вырос на 2%, указывается в материалах. Интерес к трехкомнатным квартирам за месяц увеличился на 5%, к объектам с четырьмя комнатами и более — на 3%, к студиям и однокомнатным квартирам — на 2%, а к двухкомнатным лотам — на 1%.
На рынках крупных городов самое заметное сезонное оживление отмечалось во Владивостоке (+32% за месяц), в Рязани (+10%), Тюмени (+9%), Саратове и Самаре (+8% в каждом). При этом год к году при общей отрицательной динамике по России рост был замечен на рынках недвижимости Екатеринбурга и Кемерова — в этих городах интересоваться арендой жилья стали на 6% и 1% чаще соответственно.
По данным платформы, в мае 2026 доля интереса россиян к объявлениям от собственников в сегменте долгосрочной аренды квартир выросла до 55% (+2 п. п. за год). Среди российских регионов наибольший интерес к таким объявлениям проявляют в Забайкальском крае — здесь доля спроса на объекты от собственников составляет 98%, а также в Оренбургской области (97%), Бурятии (92%), Орловской области (86%) и Астраханской области (82%).
Из регионов топ-10 по объему спроса чаще всего объявлениями от собственников интересуются в Московской (61%) и Свердловской областях (60%).