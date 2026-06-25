«Известия»: спрос россиян на покупку кондиционеров вырос на 100−200%

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Продажи кондиционеров в России за первое полугодие 2026 года выросли на 100−200% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Известиям» сообщили в «Марвел-дистрибуции».
По данным дистрибьютора, всего в России было продано 1,2−1,4 млн кондиционеров всех моделей. Отмечается, что это рекордный темп для отечественного рынка, так как в обычные годы прирост сегмента за этот период составлял 10−25%.
«Главным драйвером стала аномально жаркая весна и прогноз экстремально жаркого лета, что спровоцировало ажиотажный спрос. Дополнительное влияние оказали реализация отложенного спроса и массовая замена кондиционеров, установленных в предыдущие годы», — рассказала директор департамента КБТ компании Лариса Сенина.
В RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) также подтвердили «Известиям» увеличение спроса на климатическую технику. За 2026 год реализация сплит-систем на маркетплейсе выросла более чем на 150% в натуральном выражении. Средний чек благодаря широкому выбору даже незначительно снизился — на 6%, а количество представленных сплит-систем увеличилось с 2025-го на 77%.