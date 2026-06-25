«Известия»: спрос россиян на покупку кондиционеров вырос на 100−200%

В RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) также подтвердили «Известиям» увеличение спроса на климатическую технику. За 2026 год реализация сплит-систем на маркетплейсе выросла более чем на 150% в натуральном выражении. Средний чек благодаря широкому выбору даже незначительно снизился — на 6%, а количество представленных сплит-систем увеличилось с 2025-го на 77%.