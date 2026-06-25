Директор РТДС: в Таиланде есть спрос на вино и мясо из России

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Таиландский рынок демонстрирует спрос на вино, молочную продукцию и говядину из России. Об этом рассказал исполнительный директор российско-таиландского делового совета (РТДС) Владимир Ковалев в интервью ТАСС по итогам саммита Россия — АСЕАН.
«Во-первых, Таиланд заинтересован в наших удобрениях. Это обсуждается и на высшем политическом уровне, и между предпринимателями двух стран. Во-вторых, мы сегодня работаем с российскими компаниями — производителями пищевых продуктов, виноделами, производителями молочной продукции, говядины и так далее с целью того, чтобы выводить их на таиландский рынок. Спрос есть, качество продукции российской высокое, и, соответственно, мы обсуждаем с коллегами эту совместную работу», — отметил он.
«Поэтому сотрудничество в сфере сельского хозяйства, поставок продуктов питания и создание совместных предприятий в этой сфере — это достаточно близкая перспектива, о которой мы говорим, — подчеркнул Ковалев. — Мы знаем, что в рамках двусторонних переговоров обсуждалась тема сотрудничества в сфере обеспечения продовольственной безопасности».
Он обратил внимание, что Таиланд сегодня закупает продукты питания и сельскохозяйственные товары из третьих стран на сумму более $20 млрд. «Доля России в этом объеме пока не очень большая, но есть положительные примеры, когда уже и поставки пшеницы происходят на таиландский рынок. Мы говорим о поставках удобрений, тем самым внося вклад, соответственно, в сферу продовольственной безопасности Таиланда и укрепляя продовольственную безопасность этой страны. Говорим о поставках другой продукции: мясо-молочной продукции, кондитерской продукции, продукции виноделия на таиландский рынок. Эта тема очень актуальна», — добавил директор РТДС.
Полный текст интервью будет опубликова в 09:15 мск.