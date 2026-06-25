Директор РТДС: в Таиланде есть спрос на вино и мясо из России

Он обратил внимание, что Таиланд сегодня закупает продукты питания и сельскохозяйственные товары из третьих стран на сумму более $20 млрд. «Доля России в этом объеме пока не очень большая, но есть положительные примеры, когда уже и поставки пшеницы происходят на таиландский рынок. Мы говорим о поставках удобрений, тем самым внося вклад, соответственно, в сферу продовольственной безопасности Таиланда и укрепляя продовольственную безопасность этой страны. Говорим о поставках другой продукции: мясо-молочной продукции, кондитерской продукции, продукции виноделия на таиландский рынок. Эта тема очень актуальна», — добавил директор РТДС.