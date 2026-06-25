Россиянам разрешат копить на жилье по новому законодательству

В России с 1 января 2027 года должен заработать новый механизм жилищных накоплений. Граждане смогут заключать с банками специальные договоры, по которым деньги будут накапливаться на вкладе, а затем использоваться для улучшения жилищных условий, в том числе для оплаты первоначального взноса по ипотеке. Закон приняла Государственная Дума.
Договор жилищных сбережений будет заключаться минимум на три года. Пополнять вклад разрешат в любое время, а банк станет начислять проценты по ставке, закрепленной в договоре.
После завершения срока накопления средства можно будет направить на покупку жилья, участие в долевом строительстве или индивидуальное жилищное строительство. Если накопленной суммы окажется недостаточно, вкладчик при соблюдении требований банка сможет оформить кредит на оставшуюся часть стоимости жилья.
Закон также предусматривает возможность досрочного расторжения договора без потери начисленных процентов, но не ранее чем через полтора года. Кроме того, средства разрешат перевести в другой банк для использования в качестве первоначального взноса либо для обслуживания уже оформленной ипотеки. Деньги на таких счетах будут застрахованы в пределах до 10 млн рублей в каждом банке.
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