Россиянам разрешат копить на жилье по новому законодательству

Закон также предусматривает возможность досрочного расторжения договора без потери начисленных процентов, но не ранее чем через полтора года. Кроме того, средства разрешат перевести в другой банк для использования в качестве первоначального взноса либо для обслуживания уже оформленной ипотеки. Деньги на таких счетах будут застрахованы в пределах до 10 млн рублей в каждом банке.