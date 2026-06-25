В Ульяновской области ограничили продажу топлива

Правительство Ульяновской области с 25 июня ввело ограничения на продажу топлива «для устранения спекуляций» и стабилизации ситуации. Купить бензина можно не более 40 л на одну машину, дизельного топлива — не более 100 л на легковушку и не более 300 л для грузовых автомобилей и автобусов.