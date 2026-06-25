Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Частота курсирования вечерних электропоездов Красноярск — Зеледеево увеличится с 27 июня

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 27 июня вечерним электропоездам Красноярск Зеледеево — Красноярск назначается дополнительный день курсирования: ранее они ходили только по воскресеньям, теперь и по субботним дням.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 27 июня вечерним электропоездам Красноярск Зеледеево — Красноярск назначается дополнительный день курсирования: ранее они ходили только по воскресеньям, теперь и по субботним дням:

— Красноярск — Зеледеево, отправление со станции Красноярск в 17:53, прибытие в Зеледеево в 19:35;

— Зеледеево — Красноярск — Злобино, отправление из Зеледеево в 19:47, отправление со станции Красноярск в 21:38, прибытие на станцию Злобино в 22:06.

Изменения будут действовать в течение месяца — до 26 июля.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят уточнять расписание перед каждой поездкой.