Частота курсирования вечерних электропоездов Красноярск — Зеледеево увеличится с 27 июня

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 27 июня вечерним электропоездам Красноярск Зеледеево — Красноярск назначается дополнительный день курсирования: ранее они ходили только по воскресеньям, теперь и по субботним дням:
— Красноярск — Зеледеево, отправление со станции Красноярск в 17:53, прибытие в Зеледеево в 19:35;
— Зеледеево — Красноярск — Злобино, отправление из Зеледеево в 19:47, отправление со станции Красноярск в 21:38, прибытие на станцию Злобино в 22:06.
Изменения будут действовать в течение месяца — до 26 июля.
Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят уточнять расписание перед каждой поездкой.