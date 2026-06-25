ВТБ на форуме «Мой бизнес. Дни предпринимательства 2026» вручил награду компании-экспортеру

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Форум «Мой Бизнес. Дни предпринимательства 2026» прошел в Красноярске при поддержке ВТБ в последних числах мая. Организатором выступил региональный центр «Мой бизнес». Мероприятие объединило предпринимателей, инвесторов, представителей власти и экспертного сообщества Красноярского края и других регионов Сибири.
Участники форума обсудили стратегические приоритеты бизнеса в действующих экономических условиях, пообщались в рамках круглых столов, а также представили свои достижения и продукцию на стендах компаний. В рамках образовательной программы представители бизнеса обновили свои знания в области маркетинга и продаж, а также учились управлять рисками и использовать ИИ-инструменты.
На пленарном заседании «Адаптация бизнеса к новым условиям» губернатор Красноярского края Михаил Котюков отметил вклад малого и среднего бизнеса в экономику региона. По его словам, в этом сегменте сегодня работают 120 тысяч предприятий и 177 тысяч самозанятых.
В дни форума также состоялось награждение лучших компаний-экспортеров региона. Конкурс организовал Центр поддержки экспортеров при участии агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края. Лучшие компании, не связанные с сырьевыми рынками и энергетикой, получили призы от жюри конкурса. Управляющий ВТБ в Красноярском крае Александр Ванюшкин вручил одному из победителей награду в специальной номинации «Отличник ВЭД».
«ВТБ активно поддерживает развитие малого и среднего бизнеса в Красноярском крае. Форум показал высокий уровень инициатив и готовность предпринимателей внедрять современные инструменты, включая искусственный интеллект. Считаю важным, что была поднята в рамках мероприятия и тема экспортной деятельности предприятий региона. Мы обладаем широким набором инструментов для эффективного сопровождения проектов с экспортным потенциалом. Номинация “Отличник ВЭД” — наше признание усилий компаний, выходящих на внешние рынки», — отметил он.