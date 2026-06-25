ВТБ на форуме «Мой бизнес. Дни предпринимательства 2026» вручил награду компании-экспортеру

Участники форума обсудили стратегические приоритеты бизнеса в действующих экономических условиях, пообщались в рамках круглых столов, а также представили свои достижения и продукцию на стендах компаний. В рамках образовательной программы представители бизнеса обновили свои знания в области маркетинга и продаж, а также учились управлять рисками и использовать ИИ-инструменты.