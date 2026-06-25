Пенсии не отменят: новые правила выплат объяснили пенсионерам

С 1 июля 2026 года правила выплат пенсий на банковские карты изменятся. Пенсионерам нужно проверить, куда приходят деньги. Главное изменение — государственные выплаты будут зачисляться только на карты «Мир».
Переход касается пенсий, пособий и других выплат от Социального фонда России. Если у получателя была карта Visa или Mastercard, банк должен оформить новый пластик. Если меняется только карта, а банковский счет остается прежним, дополнительно обращаться в СФР не потребуется. Если открыт новый счет, данные придется обновить, — сообщает «Ура.ру».
Банки также усилят контроль за операциями. По словам экспертов, подозрительные переводы после получения пенсии могут временно остановить для проверки. Кроме того, пенсия должна поступать на карту, оформленную на самого получателя. Передача карты родственникам для постоянного использования может привести к проблемам с операциями.
Волгоградцам стоит проверить карту до 1 июля. Если на ней нет логотипа «Мир», нужно обратиться в свой банк. Также важно обновить данные в банке и СФР при изменении паспорта или других сведений.
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