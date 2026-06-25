Пенсии не отменят: новые правила выплат объяснили пенсионерам

Банки также усилят контроль за операциями. По словам экспертов, подозрительные переводы после получения пенсии могут временно остановить для проверки. Кроме того, пенсия должна поступать на карту, оформленную на самого получателя. Передача карты родственникам для постоянного использования может привести к проблемам с операциями.