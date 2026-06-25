Разметку в Омске обновят на 39 участках

Мэр Сергей Шелест в своём макс-канале сообщил о том, что в городе продолжают обновлять дорожную разметку. Выполнит работы подрядчик из Свердловской области — ООО «Дороги Урала». Наносить разметку специалисты будут холодным и горячим пластиком с применением светоотражающих элементов. Сумма контракта составила 77 миллионов рублей. Завершить работы подрядчик должен до 15 августа.