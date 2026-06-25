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Разметку в Омске обновят на 39 участках

Работы обойдутся бюджету в 77 миллионов рублей.

Источник: Om1 Омск

Мэр Сергей Шелест в своём макс-канале сообщил о том, что в городе продолжают обновлять дорожную разметку. Выполнит работы подрядчик из Свердловской области — ООО «Дороги Урала». Наносить разметку специалисты будут холодным и горячим пластиком с применением светоотражающих элементов. Сумма контракта составила 77 миллионов рублей. Завершить работы подрядчик должен до 15 августа.

По словам главы города, этим летом в Омске обновят разметку на 39 участках. Среди них — улицы Герцена, Орджоникидзе, Кемеровская, Думская, Волгоградская, Мельничная, Леонова, Красноярский тракт, 2-я Дачная, Лизы Чайкиной и пр.

Разметку, «зебры», стоп-линии также восстанавливают специалисты «Транссигнала». Работы уже выполнили на улицах Вавилова, Маргелова, Шебалдина, Завертяева, Панфилова, Химиков, на проспекте Королёва.