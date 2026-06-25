Экс-министр Соболев устоял в руководстве омской ОЭЗ «Авангард»

Напомним, АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа “Авангард” официально основана в апреле 2020 года, Виктор Соболев является генеральным директором структуры с момента ее учреждения. Стоит напомнить, что его назначению предшествовало пребывание на руководящих постав в различных правительственных структурах: в том числе в 2014—2015 годах он возглавлял областное Минимущества, а позднее — “подведомственное” ему БУ “Омский региональный бизнес-инкубатор”.