Экс-министр Соболев устоял в руководстве омской ОЭЗ «Авангард»

Виктор Соболев переизбран на посту главы омской Особой экономической зоны «Авангард», объявил в ночь на четверг, 25 июня 2026 года, заместитель председателя областного правительства Андрей Шпиленко. В публикации отмечается, что выборной процедуре предшествовал отчет о достижении ОЭЗ «Авангард» всех плановых показателей.
Напомним, АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа “Авангард” официально основана в апреле 2020 года, Виктор Соболев является генеральным директором структуры с момента ее учреждения. Стоит напомнить, что его назначению предшествовало пребывание на руководящих постав в различных правительственных структурах: в том числе в 2014—2015 годах он возглавлял областное Минимущества, а позднее — “подведомственное” ему БУ “Омский региональный бизнес-инкубатор”.
На официальном сайте Особой экономической зоны «Авангард» указаны 11 резидентов, два из которых, ООО «Порта Сиберия» (проект предприятия по переработке кедрового ореха) и ООО «Маяк» (строительство производственного комплекса по производству огнезащитной и антикоррозийной краски), присоединились в 2026 году.