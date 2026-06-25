Шесть новых остановочных пунктов появятся в Иркутском МО до конца 2026 года

IrkutskMedia, 25 июня. Шесть новых остановочных пунктов в Иркутском МО установят до конца 2026 года. Вопрос рассмотрели на заседании постоянной комиссии по градостроительству, земельным отношениям и охране окружающей среды муниципального округа. Об этом сообщил в своих соцсетях мэр МО Леонид Фролов.
Дирекция автодорог региона проведёт монтаж остановок на трассе Иркутск — Большое Голоустное в районе СНТ «Химик», «Багульник», «Зелёный сад», «Соболь» и посёлков Добролет и Горячий Ключ. Также по муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства» за счёт окружного бюджета обустроят остановки в Гороховском и Уриковском административных округах.
Вместе с тем, руководитель Дирекции Пётр Демидов рассказал, что в 2026 году планируется установка освещения на Качугском тракте (в районе остановки «Карлук») и на Александровском тракте (в районе пешеходного перехода к Александровскому кладбищу).
«В Марковском АО уже ведутся подготовительные работы по установке освещения на улице Центральная в Березовом. Улица Мира будет внесена в план работ по освещению на 2027 год. Если бюджет позволит, то в этом году будут продолжены работы по освещению дорог от Березового в сторону Маркова», — уточнил Леонид Фролов.
Ранее агентство рассказывало, что в Эхирит-Булагатском районе проходит активный ремонт 17 км автодороги. Работы ведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».