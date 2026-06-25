Шесть новых остановочных пунктов появятся в Иркутском МО до конца 2026 года

«В Марковском АО уже ведутся подготовительные работы по установке освещения на улице Центральная в Березовом. Улица Мира будет внесена в план работ по освещению на 2027 год. Если бюджет позволит, то в этом году будут продолжены работы по освещению дорог от Березового в сторону Маркова», — уточнил Леонид Фролов.