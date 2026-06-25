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Интернет без «мертвых зон»: новый сервис появился на железной дороге

Пассажиры поезда № 121/122 сообщением Астана — Семей — Достык теперь смогут пользоваться интернетом даже там, где раньше полностью отсутствовала мобильная связь.

Источник: Деловой Казахстан

На маршруте впервые среди частных железнодорожных перевозчиков Казахстана внедрили высокоскоростной спутниковый интернет на базе технологии Starlink, передает DKNews.kz.

Проект стал частью работы по цифровизации пассажирских перевозок и повышению качества сервиса на железной дороге.

Интернет появится даже в самых удаленных местах.

Спутниковый интернет заработал в поезде, который обслуживает ТОО «Арай Транс KZ».

Реализация проекта стала возможной благодаря совместной работе Министерства транспорта, компании Kaztechnology и перевозчика.

Главное преимущество новой технологии заключается в том, что связь сохраняется даже на тех участках железной дороги, где отсутствует покрытие мобильных операторов.

Это позволит пассажирам оставаться на связи на протяжении всего маршрута.

Как подключиться.

Для выхода в интернет достаточно выбрать сеть Wi-Fi в поезде и пройти авторизацию.

Пассажирам доступны два варианта использования сервиса:

бесплатный доступ для обмена сообщениями в WhatsApp и Telegram; платный тариф с полным доступом к интернету, социальным сетям, видеосервисам и рабочим приложениям.

Как оплатить доступ.

Оплатить расширенный интернет можно несколькими способами.

Поддерживаются:

Kaspi.kz; Halyk; Apple Pay; Google Pay; банковские карты Visa; банковские карты MasterCard.

Такой формат делает подключение максимально удобным для пассажиров.

Первый шаг к цифровой железной дороге.

В Министерстве транспорта отмечают, что внедрение Starlink позволит значительно повысить качество обслуживания пассажиров и расширить доступ к современным цифровым сервисам.

Проект на маршруте Астана — Семей — Достык стал одним из первых подобных решений среди частных железнодорожных перевозчиков страны.

Если технология подтвердит свою эффективность, практика внедрения современных цифровых сервисов на железнодорожном транспорте будет продолжена.

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