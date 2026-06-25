Интернет без «мертвых зон»: новый сервис появился на железной дороге

На маршруте впервые среди частных железнодорожных перевозчиков Казахстана внедрили высокоскоростной спутниковый интернет на базе технологии Starlink, передает DKNews.kz.
Проект стал частью работы по цифровизации пассажирских перевозок и повышению качества сервиса на железной дороге.
Интернет появится даже в самых удаленных местах.
Спутниковый интернет заработал в поезде, который обслуживает ТОО «Арай Транс KZ».
Реализация проекта стала возможной благодаря совместной работе Министерства транспорта, компании Kaztechnology и перевозчика.
Главное преимущество новой технологии заключается в том, что связь сохраняется даже на тех участках железной дороги, где отсутствует покрытие мобильных операторов.
Это позволит пассажирам оставаться на связи на протяжении всего маршрута.
Как подключиться.
Для выхода в интернет достаточно выбрать сеть Wi-Fi в поезде и пройти авторизацию.
Пассажирам доступны два варианта использования сервиса:
бесплатный доступ для обмена сообщениями в WhatsApp и Telegram; платный тариф с полным доступом к интернету, социальным сетям, видеосервисам и рабочим приложениям.
Как оплатить доступ.
Оплатить расширенный интернет можно несколькими способами.
Поддерживаются:
Такой формат делает подключение максимально удобным для пассажиров.
Первый шаг к цифровой железной дороге.
В Министерстве транспорта отмечают, что внедрение Starlink позволит значительно повысить качество обслуживания пассажиров и расширить доступ к современным цифровым сервисам.
Проект на маршруте Астана — Семей — Достык стал одним из первых подобных решений среди частных железнодорожных перевозчиков страны.
Если технология подтвердит свою эффективность, практика внедрения современных цифровых сервисов на железнодорожном транспорте будет продолжена.