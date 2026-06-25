Имущество на 700 млн тенге вернули государству в Атырау

«По результатам рассмотрения на государственный баланс возвращены объекты недвижимости общей стоимостью свыше Т400 млн. Наряду с этим по акту прокурорского надзора в доход государства возвращено 28 земельных участков общей стоимостью Т300 млн, которые на протяжении длительного времени не осваивались по целевому назначению», — говорится в сообщении в четверг.