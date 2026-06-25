Имущество на 700 млн тенге вернули государству в Атырау

«По результатам рассмотрения на государственный баланс возвращены объекты недвижимости общей стоимостью свыше Т400 млн. Наряду с этим по акту прокурорского надзора в доход государства возвращено 28 земельных участков общей стоимостью Т300 млн, которые на протяжении длительного времени не осваивались по целевому назначению», — говорится в сообщении в четверг.
По данным прокуратуры, в ходе анализа законности в сфере земельных отношений и управления государственным имуществом выявлены факты неэффективного доверительного управления.
Как отмечается, местный исполнительный орган передал индивидуальному предпринимателю цокольное помещение стоимостью Т93,7 млн. Несмотря на неисполнение условий договора, своевременных мер по возврату объекта принято не было.
После вмешательства прокуратуры в адрес акимата внесено представление об устранении нарушений, в том числе по другим аналогичным случаям.