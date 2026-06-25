После рекордного роста — спад: что происходит с инвестициями в экономику Татарстана

В то же время спад коррелирует со снижением объема выполненных строительных работ. По РФ стройка за первый квартал просела на 10%, в том числе ввод жилья — почти на треть. В Татарстане же динамика в целом по виду деятельности «строительство» оказалась околонулевой, однако по крупным и средним предприятиям падение превысило 20%. Но ввод жилья при этом вырос на 6,8%. Впрочем, полный рассинхрон в инвестиционной и строительной деятельности в нашей республике выглядит уже не «багом», а «фичей».