Варенье из шишек и чак-чак: в Беларуси могут появиться магазины товаров из России

Товарооборот двух союзных стран в этом году может побить прежние рекорды. Вслед за белорусской стороной заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук подтвердил, что объем может достичь 70 млрд в долларовом эквиваленте.
С одной стороны, цифра довольно условная, ведь у Беларуси и России есть различия в методиках учета внешней торговли. К тому же курс доллара нельзя назвать сверхстабильным. При уменьшении общей суммы в американской валюте, реальные потоки товаров могут расти, ведь расчеты идут сейчас, в основном, в белорусских и российских рублях.
Об этих и других тонкостях взаимной торговли двух стран в эксклюзивном интервью корреспонденту Sputnik рассказал торговый представитель Российской Федерации в Республике Беларусь Юрий Золотарев.
Уходим от сырья и доллара.
«Разница в показателях взаимной торговли между нашими странами в целом незначительна и обусловлена некоторыми особенностями таможенного учета», — объяснил Золотарев.
Что же касается долларов, товарооборот не всегда измеряется в этих условных единицах. Торгпред напомнил, что руководство обеих стран нередко озвучивает статистику в рублях. К примеру, в феврале премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин отмечал, что по итогам 11 месяцев 2025 года товарооборот достиг 4 триллиона российских рублей.
«С окончательным разрушением Бреттон-Вудской системы исчезнет и статус доллара как всеобщего эквивалента. Это эволюционный процесс, и он закономерно завершится при фрагментации мировой экономики», — отметил Золотарев.
Но за любыми суммами стоят физические объемы поставок, что бывает важнее денежных показателей. Уходит в прошлое ситуация, когда основу российского экспорта составляли нефть и газ. Сейчас эта доля снижается по многим причинам. Одна из них — работа Белорусской АЭС. Помогли и санкции Запада: стимулировали промышленность двух стран осваивать производство новых видов продукции. Золотарев отметил, что так обеспечивается технологический суверенитет Союзного государства.
Развивается сфера услуг. Российские компании значительно продвинулись в области перевозок и IT-сектора.
«Транспортно-логистические услуги со стороны России сейчас очень важны для белорусского экспорта. К примеру, калийные удобрения в больших объемах идут через российские порты и по железным дорогам России», — обратил внимание торгпред.
Отдельное растущее направление в услугах — это туризм. В Беларуси он вошел в приоритеты на текущие пять лет, да и в России это сфера очень важна, потому что как локомотив двигает за собой вперед и кафе с ресторанами, и пассажирские перевозки и многое другое.
Едем в гости.
«Все мы знаем, что в формате Союзного государства действует беспрецедентный режим свободного перемещения для граждан Беларуси и России», — напомнил Юрий Золотарев.
Ежегодно пять миллионов российских туристов посещают Беларусь. Очень популярны при этом санатории. В прошлом году примерно 230 тысяч россиян побывали в здравницах союзной страны. Это 93% от всех иностранцев, приезжавших в санатории.
Бронирования отелей в Беларуси тоже растут, главным образом за счет туристов из РФ. В минувшем году в гостиницах республики останавливались 1,2 млн граждан России. Это в четыре раза больше, чем в 2024-м.
«Причем сейчас популярность набирает не только традиционный туризм, но и медицинский. Конечно, деловые поездки тоже довольно интенсивные. Белорусы ездят в командировки на различные форумы и выставки в Россию, а россияне сюда. Подтверждением, в том числе, является участие российских компаний в недавней масштабной выставке “БЕЛАГРО”, — напомнил Золотарев.
Белорусы сейчас довольно активно поехали в Россию и, в каком-то смысле, заново открывают страну.
Товары на полках.
Самая понятная сторона взаимной торговли для любого обывателя — то, что он видит в магазинах. Не так давно российские власти анонсировали принятие законопроекта об «отечественной полке». Документ предполагает преференции для товаров, сделанных как в России, так и других странах ЕАЭС, а значит и в Беларуси.
Как пояснил Золотарев, сейчас речь идет именно о промтоварах. Продуктов питания это касаться не будет. В той версии проекта документа, который есть на данный момент, предлагается давать преимущество товарам производителей, не связанным с компаниями из третьих стран (не входящих в ЕАЭС).
«То есть важное значение имеет место производства. Товар должен быть сделан на территории государств-членов ЕАЭС. И конечно — неподконтрольность компаниям из третьих государств, а также отсутствие аффилированности с ними. Естественно, бренды, опять же, из третьих стран, продвигаться не будут», — дополнительно отметил торгпред.
Одна из основных целей законопроекта — защитить рынок от крупных транснациональных корпораций, в основном западных. Белорусские предприятия в массе своей к ним не относятся. Так что проблем с выходом местной продукции на полку в российских супермаркетах возникнуть не должно.
Из России с любовью.
Если говорить о продовольственной группе белорусских товаров, то перебоев с их поставками в известные федеральные сети РФ нет, и свое место на полках российских магазинов они давно заняли. Например, это сливочное масло, сгущенка, шоколадки, мясомолочная продукция.
В то же время во многих российских городах сохраняются специализированные магазины с белорусскими товарами. Либо же это специальные отделы в гипермаркетах. На этом фоне нельзя сказать, что и в Беларуси сложно найти товары из РФ. Сейчас в белорусских магазинах уже довольно много продуктов питания. В том числе, это макароны и спагетти из твердых сортов пшеницы, не уступающие по качеству итальянским. Довольно часто встречаются в рознице и различные виды кондитерских изделий.
«Когда мы заходим в крупный сетевой супермаркет в Беларуси, то видим, скажем, довольно много наименований сыров. Из них нередко четверть — российские. Наши производители, как и белорусские, научились делать эти продукты хорошо. И вместе мы поддерживаем довольно приличный ассортимент. Белорусский обыватель, в хорошем смысле, привык к широкому выбору, к изобилию и может выбрать товар по возможностям своего кошелька», — подчеркнул Юрий Золотарев.
Но в Беларуси практически нет специализированных магазинов российских товаров. Казалось бы, в чем смысл такой торговли. На самом деле, он есть. В целом ряде регионов можно найти свои уникальные продукты, которые никого не оставят равнодушным, но пока на белорусском розничном рынке такое или вообще не найти, или можно отыскать с большим трудом.
Это касается татарского десерта чак-чак, сибирского варенья из кедровых или сосновых шишек, настоящего таежного чая из пихты, башкирского меда. Это далеко не полный список. Любой такой продукт — хороший подарок для близких или украшение стола на семейном празднике.
Культура пития.
Естественно, какое же застолье без веселящего напитка. Как в России, так и в Беларуси введение сухого закона вряд ли приведет к чему-то хорошему. Общая история наглядно это доказывает. Но вот поднимать уровень культуры пития необходимо.
До сих пор многие жители Беларуси не знают, что в России сделан большой рывок в индустрии производства качественного вина, которое и продается по соответствующим ценам, и как раз способствует той самой культуре.
Однако в белорусских магазинах до сих пор довольно велик процент западного продукта, который покупатели предпочитают в силу сложившегося стереотипа. Если итальянское или французское — значит хорошее.
«На самом деле часто видишь на полке самые примитивные вина из Европы. Бутылка такого напитка при закупке у зарубежного оптовика стоит очень дешево, а уже на белорусском рынке на этом имеют приличную маржу специмпортеры алкоголя», — объяснил торговый представитель.
По сравнению с «низовыми» европейскими винами российское, конечно, стоит дороже. Но ведь и бутылку хорошего вина из Европы оптовик тоже не продаст, условно говоря, за три евро. Более того, в России создана четкая система по отслеживанию всех стадий производства вина: от виноградной лозы до бутилирования. При этом, поставки и этой, и другой продукции из России наладить намного проще, чем из ЕС.
«У нас единое таможенное пространство. Отсутствует пошлина. Не надо помещать продукцию на склады временного хранения. Проще и дешевле логистика. Это только на первый взгляд многие европейские регионы ближе, чем Краснодарский край», — отметил Золотарев.
Как считает торгпред, белорусской торговле стоит присмотреться к российскому продукту в этом сегменте. Первый шаг уже сделан. На недавней выставке «БЕЛАГРО» прошли дни ретейла в Минске. Белорусские продавцы познакомились со многими российскими товарами, в том числе и с вином.
«Здесь у нас и раньше были определенные успехи. Одна из белорусских госкомпаний, которая занимается логистикой и одновременно имеет свою сеть магазинов, уже предлагает покупателям довольно хороший ассортимент качественного алкоголя из России. Но это только начало», — добавил торгпред.
Работа в этом направлении идет, и здесь нет цели добиться какого-то засилья российского вина, просто обеспечить рынок качественным продуктом, заверил торгпред РФ.
Это относится и ко всем другим товарам, которые Россия поставляет в Беларусь. Конечно, на российском рынке тоже всегда рады белорусскому качеству. Золотарев советует россиянам более внимательно присмотреться, в том числе, к текстилю из Беларуси.
Если же в торговле появляются какие-то споры, их будут улаживать через рабочую группу при Посткоме Союзного государства, которую возглавили заместители министра антимонопольного регулирования и министерства промышленности и торговли России.