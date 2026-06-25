Варенье из шишек и чак-чак: в Беларуси могут появиться магазины товаров из России

В то же время во многих российских городах сохраняются специализированные магазины с белорусскими товарами. Либо же это специальные отделы в гипермаркетах. На этом фоне нельзя сказать, что и в Беларуси сложно найти товары из РФ. Сейчас в белорусских магазинах уже довольно много продуктов питания. В том числе, это макароны и спагетти из твердых сортов пшеницы, не уступающие по качеству итальянским. Довольно часто встречаются в рознице и различные виды кондитерских изделий.