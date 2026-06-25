Закрыть ИП и ликвидировать ТОО теперь можно полностью онлайн

авторизоваться в ЕЛК с помощью ЭЦП и СМС-кода; выбрать роль ИП или юридического лица в разделе «Профиль»; перейти в сервис прекращения деятельности или ликвидации; заполнить необходимые сведения; подписать заявление электронной цифровой подписью; отслеживать результат рассмотрения в личном кабинете.