Закрыть ИП и ликвидировать ТОО теперь можно полностью онлайн

На портале «Единый личный кабинет предпринимателя» (ЕЛК) заработали новые сервисы, позволяющие полностью онлайн подать заявление на прекращение деятельности индивидуального предпринимателя или ликвидацию ТОО в упрощенном порядке, передает DKNews.kz.
Нововведение избавляет предпринимателей от необходимости лично посещать государственные органы и работать сразу в нескольких информационных системах.
Что изменилось.
Раньше прекращение деятельности ИП или ликвидация ТОО требовали подготовки документов и обращения в государственные органы.
Теперь весь процесс проходит через Единый личный кабинет предпринимателя — от подачи заявления до получения результата.
Для пользователей доступны:
прекращение деятельности ИП в электронном формате; подача заявления на ликвидацию ТОО в упрощенном порядке; отслеживание статуса рассмотрения заявления в личном кабинете.
Как работает новый сервис.
Министерство финансов отмечает, что запуск новой услуги стал очередным этапом развития принципа «одного окна» для бизнеса.
Для индивидуальных предпринимателей процесс полностью автоматизирован.
Для ТОО процедура пока автоматизирована частично, однако весь документооборот осуществляется в электронном формате через сервисы министерства.
При этом сам порядок прекращения деятельности не изменился — все процедуры по-прежнему регулируются налоговым законодательством Казахстана.
Кто уже может воспользоваться услугой.
На первом этапе новый функционал доступен:
индивидуальным предпринимателям; юридическим лицам-резидентам; филиалам и структурным подразделениям юридических лиц-резидентов.
Позже воспользоваться сервисом смогут:
лица, занимающиеся частной практикой; участники совместного индивидуального предпринимательства; юридические лица, проходящие реорганизацию путем слияния.
Какие возможности появились.
Новый сервис позволяет предпринимателям:
подать заявление полностью онлайн; не обращаться в различные государственные органы; оформить документы по упрощенной процедуре; отслеживать статус заявления в личном кабинете; пользоваться услугами через единый аккаунт ЕЛК.
Как подать заявление.
Для оформления услуги необходимо выполнить несколько шагов:
авторизоваться в ЕЛК с помощью ЭЦП и СМС-кода; выбрать роль ИП или юридического лица в разделе «Профиль»; перейти в сервис прекращения деятельности или ликвидации; заполнить необходимые сведения; подписать заявление электронной цифровой подписью; отслеживать результат рассмотрения в личном кабинете.
ЕЛК становится единой цифровой платформой для бизнеса.
По словам вице-министра финансов Асета Турысова, Единый личный кабинет предпринимателя постепенно развивается в полноценную цифровую экосистему.
Через портал предприниматели уже могут получать налоговые уведомления, пользоваться аналитическими инструментами, взаимодействовать с контрагентами, получать консультации AI-помощника и оформлять государственные услуги без посещения ведомств.