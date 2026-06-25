1 июня 1994 года на лидера Тамбовской ОПГ Кумарина совершили покушение в Петербурге

В конце мая 1994 года «ночному губернатору» Санкт-Петербурга Владимиру Кумарину позвонили и предупредили: на него готовят покушение. Утром 1 июня авторитет сел в «шестисотый» Mercedes-Benz вместе с охранником Виктором Гольманом. Никто из них в тот момент не знал, что через несколько минут этот мощный немецкий автомобиль изрешетят пули, а сам Кумарин окажется на грани между жизнью и смертью. Красная «девятка», припаркованная у обочины, уже ждала своего часа. О том, какую роль сыграл автомобиль в деле о покушении на самого авторитетного бизнесмена Санкт-Петербурга в 1990-х годах, — в материале «Газеты.Ru».